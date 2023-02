Felipe Calderón y García Luna ordenaron proteger a “El Chapo”, acusa Edgar Veytia

febrero 7, 2023

En una jornada más en el juicio contra Genaro García Luna, el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, reveló que el ex secretario de Seguridad Pública y el expresidente Felipe Calderón le pidieron al ex gobernador Ney González apoyar al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán.

El exfiscal, quien en 2019 se declaró culpable de narcotráfico y fue condenado a 20 años de prisión, aseguró que en 2011, en un encuentro con Ney González, éste le dijo que venía de una reunión con el presidente Felipe Calderón y con García Luna, y que le habían dado la orden de apoyar a la gente de El Chapo.

⇒ Sin embargo, Ney González se negó porque estaba con el clan de los Beltrán Leyva. Para ese momento, la guerra entre la gente de El Chapo y los Beltrán Leyva ya era total, después de haber iniciado como aliados.

Sin embargo, según Edgar Veytia, siguieron trabajando con los Beltrán Leyva porque asumió la gubernatura Roberto Sandoval y los Beltrán Leyva era el grupo con el que había pactado y que, además, habría financiado su campaña para la gubernatura del estado.

El ex fiscal de Nayarit, conocido como El Diablo, aseguró que abogados de El Chapo lo buscaron y le ofrecieron 10 millones de dólares para que se cambiara de bando. Sin embargo, no lo hicieron. Por lo que García Luna había anunciado que no protegería más a la policía estatal.

⇒ Es la primera vez que se escucha el nombre de Felipe Calderón, durante el juicio contra García Luna.

Después de eso vino, en diciembre de 2011, el atentado contra Edgar Veytia, pero su cuerpo de seguridad le salvó la vida. En 2012, Roberto Sandoval acudió al búnker de la Policía Federal en la Ciudad de México, en donde se reunió con Luis Cárdenas Palomino, quien les dijo que “estaban apoyando al lado equivocado”.

Veytia contó además un incidente donde, sin querer, habrían impedido la detención de El Chapo. Su gente, dijo, detuvo una camioneta suburban en Tepic, pero llegaron elementos de la Policía Federal a rescatarla. En dicho vehículo viajaba el capo.