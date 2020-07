¡Feliz #DíaDelPerro! ¿conoces las razas más caras?

julio 21, 2020

Redacción/AlMomentoMX. Chiquitos, grandes, con mucho o poco pelo, juguetones o gruñones, los perritos tienen algo en común: la capacidad de brindar amor incondicional a los humanos, por lo que es necesario tener un día especial para ellos.

Desde el 2004, cada 21 de julio se festeja en todo el planeta el Día Mundial del Perro, que, además de servir para reconocer todo el amor que nos brindan, fue ideado para concientizar y sensibilizar sobre el maltrato y el abandono del que estos animalitos víctimas día con día.

No se sabe a ciencia cierta por qué se eligió esta fecha para conmemorar tal ocasión, sin embargo muchos creen que se debe al incremento de abandono de perros durante el verano, pues en muchos hogares, se regalan cachorritos durante las fiestas decembrinas y, una vez que crecen, a los seis meses, la gente suele deshacerse de ellos por haber perdido el encanto de un bebé.

Aunque podemos dar y recibir amor de cualquier lomito, lo cierto es que la raza de un perro determinará el tamaño, carácter, color y precio de cada uno.

Existen distintas razas de perros cuyos precios son muy elevados. La lista de los perros más costosos del mundo abarca razas que van desde el bulldog inglés hasta el famoso perro japonés akita. Sus precios pueden alcanzar cifras de hasta 10 mil dólares.

Hoy en el día mundial del perro, te presentamoos un listado de las razas más exclusivas:

Mastín Tibetano

Esta raza gigante se lleva el título del perro más caro del mundo . De hecho, en China estos enormes mastines se han convertido en un símbolo de estatus. Se volvió la raza más cara del mundo después de que en China se vendiera uno por $1.6 millones de dólares.

Cavalier King Charles Spaniel

Estos perros tienen un aire de realeza incluso en el nombre. Con su temperamento alegre y cariñoso conquistan incluso a las familias más exigentes. Su precio llega hasta los $14,000 dólares.

Löwchen

Esta raza es también conocida como “pequeño perro león” . Es un perro que se ve con poca frecuencia pues hoy en día hay menos de cien registros nuevos cada año de estos ejemplares.

Se trata de una raza toy que se desarrolló como perro de compañía por su carácter amable y juguetón y por su gran inteligencia. Este pequeño ejemplar puede alcanzar valores de entre $8,000 y $12,000 dólares.

Samoyedo

Su tierna apariencia y color blanco impecable lo convierten en uno de los favoritos. Es un buen vigilante y tiene un carácter jovial. Su precio puede llegar hasta los $10,000 dólares.

Rottweiler

Durante una época se consideraba un perro agresivo, sin embargo, ahora se sabe que esto no se trata más que de un rumor y es posible encontrarlos en el mercado por alrededor de $8,000 dólares.

Mastín argentino

Esta raza de perro es catalogada como “peligrosa” en varios países. El mastín argentino, también llamado dogo argentino , es una raza atlética que tiene un temperamento fuerte. Por esta razón, requiere mucha actividad física y estimulación mental. Con una socialización temprana y buen trato, puede ser una gran mascota.

Chow-chow

Aunque no es una raza muy sociable ni cariñosa, no son perros agresivos. El chow-chow es un can grande, con una melena alborotada y una peculiar lengua azul .

Tener este perro originario de Mongolia y el norte de China podría considerarse un lujo ya que su costo en el mercado internacional está entre los $2,800 y los $8,000 dólares.

Pharaoh Hound

Es poco común encontrar esta raza caminando por las calles. Su apariencia transporta directamente al antiguo Egipto y su precio generalmente ronda los $6,500 dólares.

Akita

Tener esta raza de perro se volvió una moda después de que se diera a conocer la historia de Hachiko. Tener uno de estos cachorritos tiene un costo aproximado de $4,500 dólares.

Bulldog inglés

Es muy popular en Estados Unidos y, a diferencia del francés, el bulldog inglés pesa unos 30 kilos y mide alrededor de 50 centímetros de altura.

Pertenece a la familia de los molosos, tiene patas cortas, fuertes y musculosas. Su carácter es dócil, pacífico y cariñoso . Un ejemplar con buen pedigrí puede costar hasta $3,000 dólares.

Si todos estos precios te parecen desorbitados, la mejor opción siempre será adoptar algún perrito sin hogar.

De acuerdo con cifras del Inegi, presentadas en 2019, en el país hay al menos 18 millones de perros, de los cuales 80 por ciento son callejeros. Entre 18 mil y 30 mil de ellos sobreviven en las calles de la Ciudad de México.