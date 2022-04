Feminicidios de adultas mayores, de lo que nadie habla; son un sector invisibilizado

abril 13, 2022

Regina Montes/El Demócrata. Las cifras sobre feminicidios de adultas mayores en el estado de Veracruz son inciertas; reflejo de que este sector ha sido invisibilizado durante mucho tiempo.

Según el mapa elaborado por María Salguero, investigadora, científica de datos y feminista, de enero de 2019 a marzo de 2021 en Veracruz, 158 mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas por motivos de género, muchos de esos casos presentaron signos de violencia sexual.

En el programa D´ Canas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), bajo la conducción de Rosa Feijoo, en el que participan activistas adultas mayores, sostienen que, en el estado, en 2020 se abrieron 87 carpetas de investigación por feminicidio y 15 de ellas se vinculan a casos en contra de mujeres adultas mayores.

“Este sector ha sido invisibilizado en muchos aspectos, y sobre él se cometen múltiples actos de violencia que van desde criminación, despojo y abuso laboral, físico y sexual hasta feminicidio su última y más brutal expresión”, afirman.

Así, refieren que el estado ocuparía el primer lugar en feminicidios de 60 a 90 años, pero muchos de estos casos no son denunciados por el temor, los prejuicios educativos y culturales en la entidad, pero además la ineficacia y deficiencia de las autoridades impartidoras de justicia lo que desalienta la necesaria denuncia.

Según datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres solo de 2017 a 2022 se han registrado por lo menos 30 feminicidios en adultas mayores. Siete en 2017; seis en 2018; seis en 2019; tres en 2020 y ocho en 2021, en el primer bimestre de 2022 no se ha reportado ningún caso.

Datos obtenidos vía transparencia del Poder Judicial señalan que, en los últimos años, son siete los feminicidios de adultas mayores; es decir de más de 60 años de edad: uno cometido en Chicontepec, dos en Minatitlán, uno en San Andrés Tuxtla, uno en Huatusco y dos en Veracruz; la Fiscalía General del Estado (FGE) asegura no contar con esa información.

Durante su participación en el programa D Canas, la feminista Marva Garcimarrero Ochoa explicó que son pocos los registros que se tienen de la violencia en contra de las mujeres adultas mayores y que ello puede corresponder a la calidad de la impartición de justicia en México que es una gran limitante.

Dice que un dato que se ha dado a conocer es que cerca del 15 por ciento de los feminicidios, son de adultas mayores, que podría llegar al 25 o 30 por ciento porque los datos no son claros y no existen denuncias que se puedan cuantificar.

“Las personas adultas mayores tenemos tres agravantes que son esas, ser adultas mayores, otro agravante es nuestra economía, nuestra posición social en este mundo, a lo mejor si fuera la esposa de fulano de tal o la señora que escribió 50 libros y que hizo 20 mil retratos y que en esos retratos habló de su maltrato empezamos a ver que hay maltrato, pero a Chuchita la del parque y a doña Virginia y doña Petra que vende verdura, esas no importan, no son vistas, no importa la edad que tengan o el maltrato que tengan, si son viejas y encima pobres y encima de etnias de nuestro país que son tantas, pues ya tenemos tres agravantes en las que no vamos a ser tomadas en cuenta para nada”, refirió.

Esta, explicó, se trata de una situación cultural y social, “parte de nuestra idiosincrasia como esta cultura mexicana”.

Feminicidios

Pero las cifras de feminicidios en general, tampoco coinciden entre organismos estatales.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia del Poder Judicial, en los últimos 10 años, de 2012 a febrero de 2022, se tiene registro de 422 feminicidios en el estado de Veracruz, además en la información proporcionada se explica que existen 104 sentencias condenatorias por ese delito.

Los distritos judiciales con más casos son Veracruz con 81, Xalapa con 69, Coatzacoalcos con 69 y Poza Rica con 36.

El Poder Judicial destaca que, como parte de la estrategia para erradicar la violencia en contra de las mujeres y del feminicidio, está la de coordinación estatal “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”.

Por ello, el Poder Judicial a través de su unidad de Género realiza acciones como revisar y en su caso adecuar el modelo que establece los lineamientos de actuación para la atención, otorgamiento, implementación y seguimiento a las órdenes de protección por violencia contra la mujer con la asesoría de personas expertas en el tema.

Además, elaborar un diagnóstico de condiciones operativas y tecnológicas para la instrumentación del Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres entre otras.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) señala también en información obtenida vía transparencia que, según lo reportado única y exclusivamente por las y los Fiscales Especializados en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, y Niños y de Trata de personas del 01 de enero de 2012 al 11 de febrero de 2022 se iniciaron 683 entre investigaciones ministeriales y/o carpetas de investigación por hechos que pudieran ser constitutivos del delito de feminicidio.

En la respuesta que otorgan explican que estas cifras pueden no corresponder con informes anteriores, debido a las constantes actualizaciones, integración, determinación y/o judicialización que puede variar también con el número de víctimas, así como por el número de otras muertes violentas.

Al ser cuestionada sobre los municipios donde más casos se registran en el estado, cuántos feminicidios se han registrado en niñas y adultas mayores o qué ha hecho esa FGE para erradicar la violencia en género en contra de las mujeres y los feminicidios, respondieron que no era posible proporciona esa información, además tampoco respondieron sobre el presupuesto que se ha destinado para erradicar el feminicidio y la violencia contra las mujeres, la misma respuesta se obtuvo en el caso de la Secretaria de Seguridad Publica y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Según datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, solo de 2017 a lo que va de 2022; es decir en poco más de cuatro años se han registrado 657 feminicidios, 233 más que los que reporta el Poder Judicial en 10 años y solo 46 menos de los que reporta la FGE, pero también en los últimos 10 años.