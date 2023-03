Feministas buscan presentar un amparo colectivo para exigir los servicios de aborto en el IMSS e ISSSTE

marzo 13, 2023

Lizbeth Inclán/ Boca del Río. Colectivas feministas de Veracruz recolectan firmas para presentar un amparo, pues a pesar de que 2020 fue aprobada la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, hasta el momento en ninguna institución de salud pública realizan esta práctica.

La abogada feminista, Alexandra Ferreira, detalló que buscan que este servicio sea brindado en el IMSS e ISSSTE.

Dijo que los colectivos que se están sumando a esta causa, cuentan con un registro de varios casos de mujeres que les han negado este servicio a pesar de ser derechohabientes, bajo el argumentó de que se no se ha reformado el Codigo Penal Federal en el tema del aborto.

Frente a este tipo de situaciones las mujeres han optado por presentar amparos para poder acceder a la interrupción del embarazo.

Alexandra Ferreira, explicó que lo que buscan es presentar un amparo colectivo, ya que aunque no esté reformado el Código Penal Federal, dijo que esto es una negación de servicios que detonan en violaciones a derechos humanos.

“A pesar de que ya esta permitido y es perfectamente constitucional IMSS e ISSSTE, cuando las mujeres han solicitado el tema del aborto porque el Codigo Penal no esta reformado, es decir, es una forma de farsante de negar el servicio, pese a que estan las condiciones ya, para poderlo brindar, que se busca con esto, que el Poder Judicial Federal, a través del la autoridad judicial emita un amparo que favorezca a las mujeres, para el efecto de que no se les niegue el servicio cuando lo soliciten bajo ningun argumento sobretodo este tipo que es perfecatmente incosntituvcional, es una violación de derechos humanos por so el amaparo”

Las mujeres integrantes de las colectivas feministas Colmena Verde, Rabia y abogadas con perspectiva, se instalaron frente al campus Mocambo de la Universidad Veracruzana recolectando firmas, además de una identificación y el número de seguridad social.

El día de mañana continuarán con la recolección pero en esta ocasión frente a la facultad de Enfermería de la ciudad de Veracruz en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.