Fentanilo podría ser la droga de mayor consumo entre los jóvenes

febrero 28, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Aunque Estados Unidos concentra el mayor consumo del fentanilo que llega a México desde China de manera ilegal, en los próximos años, en nuestro país podría crecer la adicción a dicha sustancia.

Así lo advirtió el Director del Centro Estatal Contra las Adicciones «Cúspide», Pedro Guy Baeza, quien argumentó que las medidas para evitar el tráfico de drogas provocarán que el desplazamiento de dicho estupefaciente se concentre en territorio nacional.

Recordó que se trata de una droga hasta 50 veces más potente que la heroína y la morfina, por lo que sus estrategos a la salud también son más rápidos y severos.

«Es más potente en cuanto a la reacción, esa sensación que le llemamos la luna de miel de la gente que consume, ellos buscan como cuando uno va a un buen restaurante, bucas comer bien, el adicto busca un placer inmediato, duradero, barato y efectivo», detalló.

Aclaró que el Centro Cúspide no tiene registro de ingresos a rehabilitación por el consumo de esta sustancia, sin embargo, reconoció que esto no significa que no se distribuya en Veracruz.