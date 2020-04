Ferdinando Valencia pasa por fuerte crisis económica y emocional

abril 27, 2020

México/tvnotas. En agosto del año pasado, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tuvieron que despedirse de uno de sus mellizos, quien apenas tenía tres meses de vida, y que lamentablemente perdió la ‘batalla’ contra la meningitis, una enfermedad que le trajo serios problemas como hidrocefalia, problemas cardíacos, de riñones, derrame cerebral y neumonía.

Desde entonces, la vida del actor y la modelo cambió radicalmente, pues debido a que les ilusionaba mucho la idea de ver crecer a sus hijos, aún tienen momentos de mucho dolor por la tragedia que vivieron y no han encontrado consuelo.

Hace unos días, Ferdinando, de 37 años, en entrevista para el programa ‘Confesiones’, conducido por Aurora Valle, reveló que continúa con muchas deudas, pues para salvar la vida de su pequeño, tuvo que pagar mucho dinero de hospitales y medicamentos.

Asimismo, reveló que su sindicato, la ANDA (Asociación Nacional de Actores) no lo apoyó completamente para solventar dichos gastos, pero que afortunadamente, algunos de sus amigos del medio artístico lo apoyaron con algunas donaciones y préstamos.

Sobre su situación económica, aseguró que: «Hace un año me quedé sin exclusividad, por eso hice con mi mujer, Brenda Kellerman, un canal de YouTube que se llama ‘Famigovios’: ahí, compartimos parte de nuestras vidas. Tuvimos que buscar una manera para capitalizarnos, sostenernos, y defendernos un poquito de la vida, y ahí lo hemos conseguido poco a poco”.

Más tarde, Aurora Valle le preguntó cómo ha logrado pagar sus deudas, a lo que respndió: «Sí, no me alcanza, busco una telenovela para pagarla». En cuanto a su situación con la ANDA, reveló: «Mi sindicato no se termina de entender todavía con los hospitales que tengo adeudos, no sé qué están esperando, ¿que yo me haga abogado, contador? Siento que han actuado con pasividad y estoy necesitando que se hagan más presentes, yo nunca he dejado de cotizar y dar dinero».

Además contó que recibió mucho apoyo de compañeros artistas: «Estábamos muy mal en todos los sentidos, la cuenta del hospital fue de más de siete millones de pesos y Galilea Montijo nos hizo un depósito irracional; también Andrea Legarreta, Angelique Boyer y Sebastian Rulli, estuvieron ahí para darnos una mano, y lo que sea que hayan hecho conmigo espiritualmente en ese momento cobró un significado más fuerte que cualquier cosa. El ‘Canelo’ Álvarez prácticamente me habló y me dijo ‘¿Qué hago?, yo me encargo´, pero no se le acepté porque no quería que fuera así tampoco».

Por último, habló sobre su estado anímico: «Cada día me castigo más, pienso más en mi bebé, y cuando tengo a mi otro hijo frente a mí y lo veo, me hago más preguntas de cómo sería si estuvieran los dos y no me siento mejor. Cada día vivo guardando mucho celo y coraje de la vida, no descanso, aunque tengo momentos donde me siento bien, acabo de trabajar en la telenovela ‘Como tú no hay 2’ y eso es bueno», finalizó.