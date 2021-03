Fernanda Melchor presentó Páradais en FILU Virtual

marzo 30, 2021

Redacción/Xalapa.- Fernanda Melchor Pinto presentó Páradais, novela en la que aborda temas como la violencia y la desigualdad, la noche del 25 de marzo en la 1era Feria Internacional del Libro Universitario Virtual (FILU Virtual) de la Universidad Veracruzana (UV).

La autora, oriunda de Veracruz, sostuvo un diálogo con la escritora xalapeña Alaíde Ventura Medina, y el director general de Comunicación Universitaria, Raciel Damón Martínez Gómez, moderados por Germán Martínez, coordinador de la FILU.

Alaíde Ventura, quien ha sido reconocida con premios como el “Mauricio Achar” de Literatura Random House (2019) y el de Literatura Juvenil Gran Angular (2018), destacó el gran talento de Fernanda Melchor, al tiempo que le agradeció por retratar en su libro aspectos como la libertad que brinda andar en bicicleta, y distintos lugares emblemáticos de la ciudad de Veracruz.

Citó a usuarios de redes sociales que opinaron sobre esta obra, quienes expresaron: “la forma en la que Melchor salta entre la tercera y segunda persona ha sido reinventar un poco el español”, “Páradais es una ráfaga y un dibujo de la existencia”, y “Si Truman Capote hubiera nacido en Veracruz, le tendría envidia a Fernanda Melchor”.

Para Raciel Martínez, en Páradais Fernanda Melchor refleja la exacerbación de un modelo patriarcal y una violencia omnipresente cuya decadencia alcanza diversos niveles.

“Este libro revela los tiempos bárbaros donde los malandros son latentemente oscuros y sus deseos irrefrenables los conducen a la rabia y la violencia”, enunció.

Destacó que la autora crea una atmósfera intangible y novedosa con giros brutales de los personajes, debido a que ella misma pertenece a esa época de hiperviolencia que observa a la totalidad de las capas sociales.

Durante este encuentro, Fernanda Melchor relató que el primer borrador de Páradais, que escribió en dos meses, era de sólo 80 páginas y en éstas ya estaba contenida toda la historia, así como un esbozo de la voz del narrador.

“Ya empezaba con ‘Todo fue culpa del gordo…’, pero no estaba conforme con eso, aún no encontraba el tono. Sentía que la novela estaba compuesta por tres partes pero no estaba muy segura del orden”.

Fue así que encontró una obsesiva inspiración en El jardín de las delicias, de El Bosco, pues al verla “la mirada se funde en la pintura y ésta te lleva a muchas escenas, la mirada te va guiando y hay pequeñas historias, flujos. Obviamente una novela no es un cuadro, pero yo quería que se leyera como uno, un cuadro no sólo de costumbres sino de una época y un lugar en particular, del mal, en general”.

En Páradais, agregó, el narrador tiene un tono distante, se abre un espacio que permite la burla no sólo de Polo y Franco (los personajes centrales), “dos chamacos bastante cochinos y además desagradables, son ridículos… si no fuera horrible lo que terminan haciendo, la mayor parte del tiempo son idiotas”.

La escritora agradeció a la UV por presentar su libro dentro de la FILU Virtual, y enfatizó que está muy agradecida con esta casa de estudios a la que siempre considerará su alma máter.