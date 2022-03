Fernando Ortiz revela que directiva del América lo confirmó como DT hasta final del torneo

marzo 19, 2022

Ciudad de México. Fernando Ortiz, director técnico interino del América, reveló a Gibrán Araige en entrevista exclusiva para TUDN que la directiva de las Águilas lo confirmó en el banquillo del equipo hasta el final del Grita México C22 de la Liga MX pero sueña con hacerlo por mucho tiempo más.

“Santiago (Baños), el presidente, nos comunicó la continuidad hasta el final del campeonato y a los jugadores les propuse objetivos cortos, no puedo visualizar más allá del partido con Toluca , es el partido inicial de lograr esa victoria y así pensar en adelante. Si pensáramos en otra cosa es un error grave.

“No lo voy a negar (soñar en quedarse como técnico definitivo en el América), pero también soy consciente que es un interinato, que a la hora de decidir los directivos estoy preparado a lo que decidan.

“Vengo con la necesidad de revertir la situación que si bien no es la mejor, está en mi cabeza en seguir un proceso de lo que uno siempre ha buscado, sería maravilloso si mañana llegara a suceder, pero soy consciente y realista de la situación que vivo”, contó Fernando Ortiz a Gibrán Araige de TUDN.

El estratega argentino de las Águilas dijo que disfruta la oportunidad que tiene de dirigir a un equipo tan importante del futbol mexicano, del cual también formó parte como jugador.

“Personalmente no (fue difícil tomar al América), porque me he preparado para esto, si bien la posibilidad de la forma que se dio no es la que uno pretende, las cosas suceden de manera que uno no puede manejar o desear, estoy tranquilo a la hora de tomar decisiones, tengo el respaldo de la gente a la hora de decidir.

Finalmente, pese a la presión que existe por los resultados y que generaron la salida de su compatriota Santiago Solari , Fernando Ortiz dijo que tanto él como sus pupilos se encuentran conscientes de la presión que genera estar en el América y el objetivo por cosechar buenos resultados.

“Esa presión que existe es real, la viví como jugador, bien o mal, no va el tema, pero cuando estás con un club tan grande como es América, no todos pueden vestir la camiseta. Todos los jugadores que tengo en el plantel están capacitados para absorber esa presión y volcarla en el juego. Confío en mis jugadores que van a revertir esto y poder dar esa alegría a los jugadores de ver a su club allá arriba”, contó a TUDN.