Festival de Tribeca libera cortometrajes pasados

marzo 19, 2020

México/Notimex. Después de anunciar la cancelación de la edición 19 del Festival de Cine de Tribeca, programado del 15 al 26 de abril de 2020, la organización ha puesto a disposición de todo el público una selección de cortometrajes que han formado parte de las casi dos décadas que lleva de vida el festival.



En un comunicado, el festival anunció que, como una manera de brindar entretenimiento a la gente que se ha quedado en casa, ofrecerán una serie de cortometrajes con una curaduría basada en los cineastas que han formado parte de su programación en los últimos años.



La selección llamada A Short Film a Day Keeps the Anxiety Away (Un cortometraje al día aleja ansiedad) estará conformada por trabajos tanto de ficción, comedia, animación y documental; algunos serán estrenos mundiales que por primera vez podrán verse en línea.



La muestra comenzó desde el 17 de marzo con el cortometraje animado Brooklyn Breeze (2018), escrito y dirigido por Alex Budovsky, que hace un recorrido por el barrio de Brooklyn, Nueva York, mostrando tanto sus partes más icónicas como unas no tan conocidas.



Los otros dos trabajos disponibles son Five Minutes, de Justine Bateman, basado en una historia real y presentado en la edición 2019 del festival, un relato cuyo diseño sonoro es crucial para el desarrollo de la trama; y So You Like the Neighborhood (2018), de Jean Pesce, cuarto cortometraje de la también productora.



El Festival de Cine de Tribeca seguirá presentando un cortometraje al día; para lo cual, los interesados podrán disfrutar los trabajos a través de su sitio web tribecafilm.com, en donde están disponibles.