FGE de Veracruz brindó pronta atención a familiares de Eladio “N” y sancionará a los responsables: Cuitláhuac

marzo 29, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de no descartar que su gobierno podría ofrecer una disculpa a los familiares del joven Eladio Aguirre Chablé, quienes recibieron sus restos en bolsas de plástico por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Las Choapas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aplaudió la decisión de Verónica Hernández Giadáns de haberlos removido de su cargo e iniciar una investigación en su contra.

Ante los lamentables hechos ocurridos el fin de semana en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia en Las Choapas, misma que fue denunciada públicamente por integrantes del Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, el mandatario que a pesar de la autonomía de la Fiscalía hay acuerdos y convenios de estrecha colaboración.

“Yo me dirige con la Fiscal comunicándole que teníamos esta preocupación, me comentó que ella, personalmente iba a tomar las indagatorias y me informó que había tomado la decisión de destituir de sus cargos a los responsables, que sí tenía indicios de una desatención a ciertos protocolos que la FGE lleva dentro de su autonomía”.

Además, destacó que entre los protocolos que no se siguieron por los funcionarios, ya destituidos, fue notificar a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, sin embargo, aseguró que instruyó que se apoyara de manera inmediata a la familia de la víctima.

“Yo reconozco que la fiscal lo haya tomado de forma personal, porque en otras administraciones lo que hacían es encubrir y decir, nada pasó y apagar incluso el reclamo de los familiares, pero ahora no se va a permitir esto”.

Asimismo, no descartó la posibilidad de ofrecer una disculpa a los familiares del joven Aguirre Chablé por la situación que vivieron en el proceso de entrega de sus restos.