FGE localiza el cuerpo sin vida del abogado Luis Emilio Fuster Montiel

febrero 17, 2023

Lizbeth Inclán/Veracruz. La Fiscalía General del Estado informa que, como resultado de la continuación de los operativos implementados en la zona de Medellín de Bravo, en los que fueron detenidas siete personas, elementos de la Policía Ministerial hallaron esta tarde, en el punto conocido como Los Caños de San Antonio, en la carretera Medellín-Rancho del Padre, el cuerpo sin vida de Luis Emilio Fuster Montiel, quien fuera privado de su libertad en días anteriores.

Estos operativos obedecen a denuncias relacionadas con robo de autos, homicidios y privación ilegal de la libertad, los cuales se llevan a cabo desde hace varias semanas en coordinación con fuerzas federales y estatales, con el objetivo de desarticular a la banda delictiva que opera en esta zona.

Lamentablemente, en el marco de dichas acciones, el día ayer cayó en el cumplimiento de su deber, el compañero de la policía ministerial, Farets González Grajeda, cuyo sacrificio, entrega y dedicación, sirve de ejemplo para quienes trabajan en las áreas operativas de esta institución, y cuyos esfuerzos están orientados a que la sociedad veracruzana cuente con la seguridad y acceso a la justicia que demanda.

La Fiscalía General del Estado reitera que continuará trabajando para que ningún delito quede impune, con la convicción de que no hay paz sin justicia y no hay justicia si no se procura.