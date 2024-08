FGE retrasa por 5 años la localización de los restos de José Bocardo, están en una fosa común de Palo Verde pero no saben dónde

agosto 31, 2024

Forma parte de las desapariciones de larga data en Xalapa

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Desde el año 2019 la familia de José Bocardo Santana, desaparecido el 10 de mayo del 2012 en Xalapa, logró identificarlo a través del acervo fotografías de la Fiscalía General del Estado (FGE) de personas que han sido inhumadas en las fosas comunes en el Panteón Palo Verde.

A cinco años de que lograron identificar al xalapeño, la FGE no ha logrado exhumar sus restos, luego de dos búsquedas en los años 2022 y 2023, pues los cuerpos que encontraron en las fosas comunes del panteón no corresponden a Bocardo Santanar.

De oficio reparador de calzado, Bocardo Santanar desapareció mientras integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban operativos en Xalapa. La última vez que lo vieron fue en las inmediaciones del Congreso del Estado, contó Roxana Ramírez Calte, pareja de Bocardo Santanar.

“Ya son cuatro años y periciales ni fiscalía me ha dicho aquí está tu desaparecido, no saben en qué punto del Panteón Palo Verde se encuentra. O sea, está doblemente desaparecido, tanto se están violando sus derechos y hasta la fecha nadie, ni fiscalía, ni periciales, ni regional me informa que ha sido de mi desaparecido.

“Nada más me dicen está en el Panteón Palo Verde. La verdad es una impotencia, coraje, de que no te digan a dónde están. Te dicen nada más está en el Panteón Palo Verde”, explicó en entrevista en Plaza Lerdo.

Ramírez Calte recordó que a su esposo le dieron 16 balazos. “Yo la última vez que hablé con él le marqué para pedirle cosas para sus hijos, fueron los Marinos, lo que me comentó por la última llamada que tuve con él. Él desapareció el 10 de mayo y él apareció botado por ahí el 27 de mayo.

“Desapareció detrás del Palacio Legislativo, y lo encuentra por la Carolina, en una calle, Balancán, se llama la calle. A él lo encuentran botado.

Ni la fiscalía, ni periciales han logrado identificar la fosa en la que fue inhumado; en las diligencias que han realizado han encontrado restos de tres o cuatro personas, pero no coinciden con Bocardo Santanar.

La entrevistada mencionó que cuando salen más cuerpos se los llevan a Nogales, sin embargo, tampoco logran conocer si a ellos sí se les logra identificar y si son entregados a sus familiares.

La buscadora explica que de la relación con Bocardo Santanar tiene un hijo de 15 años, que se quedó huérfano a los 3 años. Destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado le ha brindado becas y apoyos para el menor, incluso, para atender el cáncer que le fue diagnosticado y del cual se está recuperando.