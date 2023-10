FGR va contra duartistas que estuvieron en Sefiplan, los acusan de peculado y desvío de más de mil millones

octubre 22, 2023

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La Fiscalía General de la República va contra ex funcionarios de primer nivel y segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En un comunicado emitido por la dependencia fechado este domingo en la Ciudad de México se dio a conocer que logró que un juez de Distrito con sede en Xalapa se librara orden de aprehensión en contra de 7 ex servidores públicos de Veracruz.

Se trata de Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, ex secretarios de Finanzas; Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas y Administración; José Francis Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz.

Se presume su responsabilidad en el delito de peculado, al realizar 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos durante 2013.

“Esta Fiscalía, aportó los elementos necesarios para obtener dicho mandamiento judicial, en contra de Tomás José “R”, Salvador “M”, Carlos “A”, Fernando “C”, Gabriel “D”, José Francisco “D” y Carolina “E”, quienes del 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples”.

La FGE aseguró que continuará el proceso a fin de llevar a los ex funcionarios duartistas ante la justicia, sin que hasta el momento hable de alguna detención efectiva.