CDMX/AlMomento.Mx. La 16a edición del FIC Monterrey ahora será desde casa: se realizará del 13 al 20 de agosto, informaron los organizadores en rueda de prensa virtual. Además, dieron a conocer los largometrajes que conforman su Selección Oficial en Competencia.

Los largometrajes competirán en diferentes categorías: Mejor Largometraje Internacional Documental/Ficción y Mejor Largometraje Mexicano Documental/Ficción/Nuevo León.

Los largometrajes se podrán ver en Cinépolis Klic del 14 y 20 de agosto, cabe destacar que cada título estará disponible en un día y hora específica con un limitado número.

Por su parte, en esta ocasión se recibieron 1407 películas de 67 países, de las cuales se seleccionaron 72 de 26 países (para todas las categorías) como México, España, Finlandia, Polonia, Japón y China.

Específicamente, en el caso de los largometrajes, se presentarán, 16 películas, 8 internacionales y 8 mexicanas.

Los largometrajes internacionales son:

Morgana de Isabel Peppard, Josie Hess

My Mexican Bretzel de Nuria Giménez

The Last Male on Earth de Floor van der Meulen

Your Turn de Eliza Capai

A White, White Day de Hlynur Pálmason

God of the Piano de Itay Tal

Supernova de Bartosz Kruhlik

The Names of the Flowers de Bahman Tavoosi.

Mientras que la oferta mexicana está conformada por:

7.1 (ML) de Guénola Bally

Dibujos Contra las Balas de Alicia Calderón

Lopon de Everardo González; Negra de Medhin Tewolde Serrano

Días de invierno de Jaiziel Hernández Máynez

Fragmentos en la Vida de un Músico de Pablo Chavarría Gutiérrez

Marino y Esmeralda de Luis R. Garza

Sanctorum de Joshua Gil.

El Festival Internacional de Cine de Monterrey 2020 destaca que esta será una edición ahora será desde casa: todas las actividades podrán seguirse en línea por redes sociales y dos plataformas de streaming sin costo:

Cinépolis Klic para los largometrajes

FilminLatino para los cortometrajes.

Asimismo, para acceder a las películas, será a través de la página oficial ficmonterrey.com la cual redireccionará a Cinépolis Klic, el único requisito es haber creado una cuenta en la plataforma.

Finalmente, el ficmonterrey cuenta con el apoyo de:

Secretaría de Cultura

Instituto Mexicano de Cinematografía

Gobierno de Nuevo León, a través del Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE)

Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura

Cinépolis-Sala de Arte.