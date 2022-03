Fiesta a lo grande en el aniversario de la Promotora de Clase Mundial

marzo 19, 2022

Fernando Hernández/Xalapa. Una celebración total. El tercer aniversario de la Promotora de Clase Mundial hizo lucir una Arena Xalapa al límite máximo que las autoridades sanitarias lo permitieron, y con un público que salió feliz del espectáculo denominado Ying Yang.

El platillo estelar de la noche tuvo el regreso triunfal del Cibernético al coso de Sayago y Clavijero, haciendo alianza con “Los Vipers” Abismo Negro y Psicosis. El “main man” de la lucha libre aprovechó el descuido de Octagón Júnior para someterlo y llevarse la batalla, ante la mirada impávida de Pagano y Radioactivo, que fueron puestos fuera de combate instantes atrás.

Los retos no se dejaron esperar y el director general de la promotora, Fernando Landa Bautista, dejó abierta la posibilidad de una revancha.

HEREDERO, NUEVO CAMPEON.

Parecía imposible que la racha triunfadora de El Hijo del Vikingo se viera cortada. Sin embargo, en Xalapa se vio sorprendido tras arriesgar el físico de más para castigar con un lance al Poder del Norte (Tito Santana, Mocho Cota y Carta Brava Júnior) y no poderse recuperar a tiempo para defender su cetro.

Así que sobre el cuadrilátero quedaron El Heredero y Atómico, que mostraron sus hábiles argumentos en búsqueda de la victoria. Sin embargo, el de la Dinastía Tirantes encontró la llave clavando como martillo el cráneo del representante del Team Radioactivo para conseguir el Campeonato de Clase Mundial.

Esta lucha fue premiada con dinero lanzado por el público como reconocimiento al trabajo sobre el ring.

TRAKA TRAKA, PRIMER MONARCA INFANTIL

Una batalla campal que agradó a propios y extraños fue la que buscaba al primer campeón infantil, y que a pesar de ser elementos de corta edad mostraron buenas cosas sobre la lona y fuera de ella.

Al final Traka Traka se avivó para llevarse la lucha que incluyó a Aero Rocket, Yorvick, Ronnie Rabbit y El Sucesor y ser celebrado incluso por el Mega Campeón de Triple A, Hijo del Vikingo, que salió del vestidor para entregar el cinturón al pequeño.

Esta lucha fue premiada con dinero lanzado por el público como reconocimiento al trabajo sobre el ring.

MADRINAS TRAICIONERAS

“Las Tóxicas” se les voltearon a sus ahijadas. Hiedra y Lady Maravilla traicionaron a Guerrera Oriental y Lady Mugres en la primera edición de la batalla “buscando a su madrina”, en la que chicas del elenco local tendrían el apoyo de gladiadoras de Triple A para cumplir su sueño, el de aparecer en carteles de buena envergadura con la promotora.

Lady Shani al lado de Lady Wind y Sexy Star junto a Reina Haru hicieron hasta lo imposible por llevarse la batalla, pero las rudas sacaron un arsenal de mañas para evitarlo.

Al final, Hiedra y Guerrera Oriental consiguieron la victoria en los pocos instantes que hicieron equipo, pero “la reina del escándalo” tomo como suyo el momento atacando a la menor de la Dinastía Barreto y luego se fueron contra Lady Wind que hasta acabó sin máscara.

Esta lucha fue premiada con dinero lanzado por el público como reconocimiento al trabajo sobre el ring.

GRAN REAPARICIÓN DE YORVAK Y EL ELEGIDO

El demonio Yorvak volvió a casa a continuar con su racha de triunfos tras ganar el try out de la IWRG. El xalapeño, junto a Argenis y Jack Lee, logró someter a la tercia que conformaron Myztezyz Júnior, Charifas y Chaflán, que por más que intentaron, no pudieron quitarse de encima el dominio rudo.

Otro que volvió a la Arena Xalapa fue el Elegido, que comandó a Legendario y Último Legendario al triunfo sobre Poseidón, Poseidón Júnior y Dick Ángelo.

En la primera de la noche, Cheyenne y Diamante Rojo Júnior sacaron la victoria sobre Viento Negro y King Metal.