Filtran detalles de las Apple Glass: precio, fecha de anuncio y hasta lanzamiento

EU/FW. El rumor de las supuestas gafas de realidad aumentada de Apple no es nuevo, de hecho lo venimos escuchando desde 2019. Hoy Jon Prosser, que se ha convertido en la noche a la mañana en un «filtrador» confiable en cuanto dispositivos de Apple, ha dado a conocer la madre de todas las filtraciones del próximo dispositivo de la compañía de Cupertino: las Apple Glass.

Así es, hasta el nombre tenemos, se llamarían Apple Glass y sería la entrada a una nueva línea de productos desde el Apple Watch. Prosser proporciona jugosos detalles, donde explica su diseño y operación, y hasta nos ofrece el precio, esto como parte de su más reciente video en ‘Front Page Tech’.

Prosser explica que ha podido ver prototipos de las Apple Glass, y éstas lucen tal cual cómo un par de gafas normales sin nada extravagante. Su diseño es en plástico, aunque al ser prototipos el material final podría cambiar.

La patilla derecha integraría un sensor LiDAR, como el del iPad Pro y el que se dice que integrarán los iPhone 12 Pro. Éste serviría para mapear todo a nuestro alrededor, pero sin capturar imágenes reales. Esto representaría el mayor cambio con respecto a las Google Glass, que sí contaban con cámara y se volvieron un problema de privacidad en gran parte del mundo.

Las Apple Glass se cargarían de forma inalámbrica usando un cargador de plástico incluido. A diferencia de las Google Glass, las Apple Glass tendrían dos pantallas, una para cada lente, lo que nos daría una visión completa de la interfaz, bautizada como ‘Starboard’.

Su funcionamiento se basaría enteramente en el iPhone, como pasó con el primer Apple Watch, ya que el iPhone se encargaría de gran parte del procesamiento de imágenes y funciones en las Apple Glass.

Respecto a la interfaz ‘Starboard’ no se dieron muchos detalles, pero en teoría serviría para controlar todos los detalles y operativo de las Apple Glass. De hecho, el nombre de ‘Starboard’ no es nuevo, surgió por allá de septiembre de 2019 cuando apareció en el código de iOS 13 y hasta un desarrollador mostró lo que había en esta librería, que posteriormente fue retirada por Apple.

Según Prosser, la operación de las Apple Glass será por medio de gestos, tanto en las mismas gafas como gestos con las manos frente a las pantallas. Adicional a esto, las gafas no podrán montar cristales tintados, como si fuesen lentes de sol, ya que Apple no ha encontrado la manera de que funcione de forma correcta con éstos. Por tal motivo, sólo funcionarían con cristales transparentes.

En cuanto a su lanzamiento, Prosser menciona que las Apple Glass están listas para anunciarse como un «One More Thing…» durante una keynote a finales de este año o bien, a inicios de 2021. Respecto a su lanzamiento, Prosser afirma que llegarían al mercado a finales de 2021, aunque esto dependería de la situación con las restricciones de COVID-19.

Lo más interesante sería el precio, ya que, según Prosser, las Apple Glass saldrían a la venta en 499 dólares, una reducción importante con respecto a los primeros rumores que apuntaban a un precio en torno a los 999 dólares. A esto habría que sumarle el precio de la graduación de los cristales, que no está incluido en los 499 dólares de base para las Apple Glass.

@stroughtonsmith Managed to get into apple glasses test mode (aka StarTester mode) in 13.1 beta 3 on iPhone X, but right-eye view in glitchy. (Scene contents are from my area light test, not from StarBoard) pic.twitter.com/71chJTBJaA