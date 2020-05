Filtran lista de 40 juegos para PlayStation 5

mayo 28, 2020

Medio Tiempo. Cada vez falta menos y aunque se pospondrá unas semanas la salida del PlayStation 5 debido al coronavirus, la esperada consola ya estará disponible para las fechas decembrinas de este 2020, mientras, a lo largo de estos días se dio a conocer una lista de los videojuegos que se podrán utilizar.

La edición de junio de la Official PlayStation Magazine de Reino Unido incluyó un artículo donde habla de los juegos que se podrán esperar para el ansiado lanzamiento, lista que se filtró y aún no ha sido confirmada del todo.

En ella se incluyen títulos como: Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, Dragon Age 4, Dying Light 2, FIFA 21, Godfall, Outriders, Rainbow Six Quarantine, Sniper Elite 5, The Elder Scrolls 6, The Lord of the Rings: Gollum, The Sims 5, Watch Dogs Legion.

Dicha información quedará despejada cuando se realice una presentación el próximo 3 de junio y hasta quizá se de a conocer el nuevo diseño, así como más detalles de esta nueva consola.