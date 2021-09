Finalmente Zulma fue vacunada; agradece apoyo de sociedad y de medios

septiembre 14, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Zulma González, de 12 años de edad, quien se hizo viral por pedir en redes sociales que se cumpliera con el ordenamiento de un juez federal para que se le aplicara la vacuna contra covid-19 de la marca Pfizer, 21 días después de obtener el amparo finalmente fue vacunada por las autoridades estatales.

El departamento jurídico de los Servicios de Salud de Veracruz citó a su mamá y representante legal Zulma García este martes a las 10 de la mañana para que fuera inoculada y así ocurrió, casi 40 minutos después, detrás de su doble cubrebocas y su careta se podría ver su sonrisa.

Acompañada por sus padres dijo “me siento muy feliz y quiero informar que hoy he recibido mi primera dosis de vacuna, por lo que quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron a favor de mi solicitud, sin su apoyo no lo hubiera logrado, y a quien es no estuvieron a favor, también les agradezco y les deseo de corazón que nunca tengan que expresar el cumplimiento de uno de sus derechos por la vía como la que yo utilicé”.

Zulma Gonzalez se dijo orgullosa de su país y confió en que todos serán vacunados.

Por su parte, la abogada Zulma García lamentó que se tenga que recurrir a un recurso legal como el amparo para que se cumpla con el derecho superior de los niños.

“Estamos abriendo camino para los que siguen, no tenemos que usar esta vía, estamos abriendo esta vía, tenemos que hacerlo y debemos hacer conciencia de que todos tenemos que ser vacunados”.

Su padre consideró que en la medida de que los medios de comunicación visibilizen la necesidad de la vacuna, todos los niños serán vacunados.