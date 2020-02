Financiará Ayuntamiento de Xalapa proyectos comunitarios

febrero 9, 2020

Redacción/Xalapa.- Con el objetivo de promover la participación democrática y articulada de la población y el Gobierno Municipal para realizar acciones que beneficien a la comunidad, el próximo 17 de febrero se publicará la tercera convocatoria del Programa de Financiamiento Municipal de Proyectos Sociales para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).



La subdirectora de Atención a la Sociedad Civil, Diana Flores Ramírez, explicó que las OSC podrán presentar propuestas en tres modalidades.

De Primera vez, para quienes no hayan sido seleccionadas con antelación; De continuidad, para iniciativas que ya han sido beneficiadas, por lo cual se deberá entregar la documentación en la que se detalle la experiencia y resultados obtenidos con anterioridad, y Complementarios, para quienes no soliciten recursos para la totalidad del proyecto por tener otras fuentes de financiamiento, siempre y cuando éstas no provengan de algún área del

Ayuntamiento.



Explicó que se recibirán propuestas en los temas de Desarrollo Social; Educación, Arte y Cultura; Salud; Medio Ambiente, y Desarrollo Económico.

Agregó que los proyectos podrán efectuarse en cualquier colonia congregación del municipio; sin embargo, se valorará de manera especial aquellos que consideren actividades dentro de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del municipio.



Las OSC que resulten seleccionadas deberán iniciar sus acciones en mayo y tener contacto o trabajo previo con la población con la que proponen trabajar.



Los proyectos serán financiados por el Ayuntamiento con aportaciones que van de los 60 mil a los 120 mil pesos, y la selección estará a cargo de un Comité Evaluador integrado por especialistas en la elaboración y evaluación de proyectos sociales, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y funcionariado de la Contraloría Municipal.



La convocatoria será publicada el próximo 17 de febrero y los registros se cerrarán el 20 de marzo. La evaluación se efectuará entre el 23 de marzo y el 3 de abril para anunciar los resultados el 6 de abril.



Como parte de la convocatoria 2019 se recibieron 44 proyectos, 38 pasaron la fase de evaluación de documentos y 17 fueron seleccionados para recibir financiamiento municipal.