Firman SCT e IMSS convenio de colaboración

septiembre 14, 2021



Redacción/El Demócrata. Con el objetivo de avanzar con transparencia hacia un gobierno abierto, sentar las bases que combatan la corrupción y reducir espacios de arbitrariedad y opacidad en el quehacer público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un Convenio de Colaboración para la Difusión de la Información sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social.



El titular de la SCT, Ing. Civil Jorge Arganis Díaz-Leal, y el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, suscribieron el documento.



El responsable de las Comunicaciones y Transportes destacó tres principios fundamentales: transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.



Explicó que de conformidad con la legislación fiscal, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueden contratarse adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con personas físicas o morales que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación.



Dijo que con apego a la legislación, los proveedores deberán solicitar y entregar en determinados casos la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, que se obtiene a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



De esta manera, destacó Arganis Díaz-Leal, el convenio tiene por objetivo que diversa información proporcionada por el IMSS relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, sea difundida por la SCT al interior de la dependencia y en todo el sector.



Ello permitirá incentivar la consulta de dicha opinión para los actos que se realicen con la autoridad y entre particulares, y conozcan los beneficios de realizar la consulta en línea, como son la expedites (acelerar su solución) y certeza del contenido de la información.



Así, enfatizó, la SCT y el IMSS trabajarán de manera conjunta para que con claridad, frecuencia y confiabilidad se fortalezca el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.



El secretario de Comunicaciones y Transportes patentizó que la entrega del convenio representa una herramienta valiosa de transparencia que permitirá avanzar hacia un gobierno abierto, en donde de manera corresponsable, gobierno y sociedad, sentamos las bases para establecer prácticas que combatan la corrupción y reduzcan espacios de arbitrariedad y opacidad en el quehacer público.



Por su parte, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, señaló que con la firma de este convenio se privilegia el bienestar de los trabajadores de México, “porque promueve el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales con el IMSS”.



Recordó que desde el primer día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó el combate a la corrupción, abuso o arbitrariedad, porque los trabajadores durante muchos años estuvieron en una situación precaria de sus salarios e ingresos, lo cual se debía corregir.



Comentó que actualmente se han hecho esfuerzos coordinados entre instituciones para que las empresas, en su relación con las personas que emplean para su operación, cumplan con sus responsabilidades laborales de seguridad social.



“Hoy este convenio lo vemos como una posibilidad de que esa clase trabajadora, por la que en nuestro país hubo una Revolución y que surgieron instituciones para atender sus exigencias, las vean cumplidas a cabalidad”, subrayó.



Agradeció el apoyo del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, por su compromiso de impulsar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, porque “le puede cambiar la vida a las trabajadoras, a los trabajadores, a sus familias”.



“Todas las instituciones, de todos los órdenes de gobierno, también podían tener una mejor vinculación con el IMSS y hoy con SCT lo estamos demostrando, que no somos islas en esta cuarta transformación, que somos instituciones y también servidores públicos que podemos encontrar muchos otras temas que nos unen”, añadió.



A su vez, la directora de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda, señaló que las políticas públicas e iniciativas para que la seguridad social resulte sostenible confieren a las instituciones del sector capacidad para cumplir con su mandato de edificación y desarrollo progresivo de un sistema robusto de cobertura social amplia.



Sin embargo, indicó que hay esquemas ilícitos que operan en detrimento de la legítima recaudación de cuotas obrero-patronales, lo cual “mutila” las prestaciones médicas y sociales de las personas trabajadoras.



“En el IMSS debemos, sin descanso, continuar adoptando y agotando las medidas a nuestro alcance para asegurar la justa percepción de recursos en aras de cumplir con el deber de proteger, promover y garantizar la seguridad social”, expuso.



Estuvieron presentes por parte de la SCT: Román García Álvarez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Ramón Montaño Cuadra, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; Maestro Rogelio Mauricio Rivero Márquez, director general de Desarrollo Carretero; y el doctor José Manuel Nogueira Fernández, director general de Medicina Preventiva en el Transporte; y el Ingeniero Jorge Madrigal Chávez, coordinador de Proyectos para Prestación de Servicios.



Por parte del IMSS: Antonio Pérez Fonticoba, director Jurídico; Clicerio Coello Garcés, Coordinador Ejecutivo de la Dirección General; el Arquitecto Juan Manuel Delgado García, Titular de la Unidad de Infraestructura; y Fernando Lorenzana Rojas Titular de la Unidad de Adquisiciones. Además, el Contador Público Gregorio Guerrero Pozas, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control; y Salim Arturo Orcí Magaña Titular del Órgano Interno de Control.