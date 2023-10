Fiscalía Anticorrupción niega información a Orfis sobre avance de investigaciones por daño patrimonial

octubre 16, 2023

Xalapa, Ver.- Es necesario reformar la ley con la idea de que quienes incurran en daño patrimonial o desvío de recursos públicos puedan ser sancionados o por lo menos se pueda obligar a la reparación del daño.

El diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila planteó que es incongruente que en este momento el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no pueda tener un informe de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre el avance de las investigaciones por las denuncias que presenta.

“Debemos dotarles de facultades para darle seguimiento a las denuncias” dijo el petista explicó que el monto del daño generado el gobierno y las arcas municipales supera los 33 mil millones de pesos, monto que permitiría pagar parte de la deuda del Estado o atender el déficit entre los ingresos y lo que se gasta.

“En lugar de andar pidiendo préstamos, para subsanar el gasto, deberían presionar a la Fiscalía para que actúe y se pueda mínimo reparar el daño, si nos los quieren meter a la cárcel, que se recupere el dinero”.

El legislador del partido aliado planteó que en la presunción de inocencia muchos siguen libres con todo y que el Orfis ya comprobó que no se hizo la obra y se falseó información, “esos son delitos que se deberían perseguir por oficio”.

Comentó que en la actualidad no se puede actuar si no se tiene la investigación integrada, porque las denuncias son solo como “un llamado a misa”, especialmente porque ellos no pueden dar seguimiento al tema.

“Cuando el Orfis va a la fiscalía, les dicen, usted no está autorizado para pedir la información sobre cómo van los casos de las denuncias presentadas, es una incongruencia. Hay que modificar la ley”.