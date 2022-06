Fiscalía no estaba obligada a aceptar la recomendación de la CNDH por el caso de Del Río Virgen: Segob

junio 25, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. El director de Cultura de la Paz y Derechos Humanos, Sergio Ulises Montes Guzmán se sumó a la lista de defensores del trabajo de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, al señalar que no estaba obligada a aceptar la recomendación que emitió la comisión Nacional de Derechos Humanos, por el caso de José Manuel del Rio Virgen.

El político, que en el pasado militó en el PAN, aseguró que la fiscalía actuó apegada a derecho en todo momento, y criticó que un juez haya liberado al político que fue señalado de presunto homicidio.

“Hay que ver las causas por las que en un momento dado se dio la recomendación y porqué no se emitió. Hasta donde sé la Fiscalía tiene todos los elementos suficientes y necesario para hacer las acciones que realizó (la detención) y estaba todo documentado, entiendo que por eso no la aceptó».

El 29 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía del Estado por violar los derechos de José Manuel del Rio Virgen, lo mismo que los de su hija, una menor autista, en el operativo que se implementó el 22 de diciembre para detenerlo.

Esta semana se conoció que a pesar de que desde la coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de Asuntos Jurídicos de la CNDH se pidió aceptar la recomendación la Fiscalía se negó, hecho que notificó el 20 de junio.

Al respecto el funcionario público: “Estaba todo totalmente documentado y fundamentado y por eso no se aceptó. Más que magistrados fue un juez el que dijo que no había indicios; y el Gobierno del Estado y la Fiscalía tenían los indicios suficientes para actuar como actuó, de eso no me cabe la menor duda”.

Justificó la defensa hacia un poder autónomo al señalar que había pruebas para detener al político ligado a Movimiento Ciudadano, que fue exonerado por magistrados de un tribunal colegiado en materia penal, con el argumento que no había pruebas para tenerlo en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.