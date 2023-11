Florencia Guillot pide perdón tras ser cancelada por promover el grooming

noviembre 14, 2023

Redacción Xalapa.- Florencia Guillot a través de sus historias de Instagram salió este sábado a hablar con sus seguidores tras su polémica y su comunicado en el cual se disculpa por el último episodio de su podcast «Vete a triunfar».

La influencier en sus historias dijo que entiende la razón por la que es cancelada y aclaró que su comunicado fue compartido desde su corazón.

Así bien, la tiktoker también recalcó que nunca ha buscado hacerle daño a alguien y que ha tratado de mantenerse como una persona deconstruida. Así como también puntualizó que nada se trató de una estrategia de marketing.

“Esto no viene neta bajo ninguna estrategia de marketing o posicionarme como víctima en lo absoluto. O sea, yo simplemente ahorita les estoy abriendo mi corazón y nada más les quiero volver a enfatizar, como les dije ayer, pero se les digo aquí cara a cara, que de verdad mi objetivo con mi contenido nunca ha sido hacerle daño a nadie ni en lo absoluto», expreso.

Asimismo, aclaró que le duele el resultado de su podcast en redes sociales y dijo que este hecho marca un parteaguas en su carrera. Además de mencionar nuevamente que habla desde su corazón.

“Entonces el cómo se tornaron las cosas de verdad me duele mucho, me pesa bastante y sí creo que marca un detonante muy importante en mi carrera y bueno, creo que para los que me siguen desde hace un rato saben que yo no es la primera vez que probablemente me suelte a llorar aquí … o sea, no como les dije la historia pasada no viene bajo ninguna estrategia lo absoluto, simplemente estoy hablando güey de corazón y cuando uno habla de corazón, pues pueden salir emociones”, agregó.

También, Florencia ofreció disculpas a las personas que pudieron resultar ofendidas y estableció que nunca quiso compartir un mensaje erróneo.

«Les quiero decir y les quiero ofrecer una disculpa si con mi último episodio de ‘Vete a triunfar’ dañé o perjudiqué a alguien, la verdad es que mi intención nunca fue lastimar ni perjudicar a nadie ni transmitir un mal mensaje, al contrario», expuso.