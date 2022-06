Flores Saviaga afirma que la presidenta del TSJE es «incongruente» al interpretar la ley

junio 17, 2022

Isabel Ortega/El Demócrata. La magistrada Concepción Flores Saviaga confirmó que ya existen precedentes de que no se puede aplicar el retiro forzoso a los expertos del derecho que cumplen 70 años, especialmente si tiene la calidad de inamovibles.

La magistrada que tras impulsar la llegada de Inés Romero Cruz ha sido marginada, incluso, se le pasó de presidenta de una Sala a la Visitaduría, exhibió la mala interpretación que hace la presidenta del TSJE sobre la ley, pues ningún cambio puede ser retroactivo en perjuicio de un ciudadano.

Este jueves, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Inés Isabel Romero Cruz afirmó que se mal entiende la calidad de inamovible que tienen algunos magistrados, pues piensan que se tiene que quedar ahí toda la vida. Y es que Flores Saviaga cumple 70 años este año.

En ese sentido, la magistrada consideró que su compañera Romero Cruz no sabe interpretar la ley y es incongruente, al querer obligar su retiro forzoso.

Sostuvo que no podrá ser retirada en los próximos meses y es que con base en la inamovilidad que le dio el Poder Judicial Federal, en todo caso se deberá definir la edad promedio para que se considere que aquellos magistrados que tengan 70 años ya no son aptos para el cargo.

«Los magistrados que tenemos mayor antigüedad somos las personas más preparadas para administrar la justicia, tenemos una formación que se va haciendo día a día», opinó.

Y abundó: «La interpretación de las ley es clara y concreta, yo en particular tengo 2 amparos, uno de 2010 y otro de 2015, en el primero se me reconoció la inamovilidad por el Poder Judicial Federal y en el segundo, se me reconocen mis derechos de género por haberse violado sistemáticamente en mi perjuicio la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por mí derecho a igualdad de género», destacó.

Aclaró qué, ganó el amparo por el cambio de adscripción de la Octava Sala a la visitaduría, por lo que se le solicitó al Pleno del tribunal que funde y motive dichos cambios.