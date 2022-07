Fofo Márquez podría ser detenido por cerrar puente de Guadalajara

julio 22, 2022

El influencer Fofo Márquez podría ser detenido por cerrar un puente en Guadalajara, para grabar un video de Tiktok el pasado 7 de julio.

El alcalde de la capital tapatía Pablo Lemus Navarro aseguró que se puede girar una orden de aprehensión en su contra.

“Yo creo que el Fofo no medía la magnitud de los hechos con la judicialización de su carpeta”, dijo el alcalde Lemus Navarro.

“Se puede meter en gravísimos problemas, porque él puede pensar que pagando una multa, es decir, ‘daddy me puedes dar algo de dinerito’, y ya con eso sale; no, esto no se arregla con dinero, cuando venga a Guadalajara puede ser detenido”, finalizó el alcalde.

También aseguró que se puede girar una orden de presentación, en el caso que no se presente, se puede realizar una notificación a la Fiscalía de la Ciudad de México.

El pasado 13 de julio cuando el famoso influencer ofreció disculpas a la población de Guadalajara y a quienes se vieron afectados tras cerrar el Puente Matute Remus.

Fofo se puso a disposición de las autoridades para pagar la multa correspondiente; sin embargo, el alcalde de Guadalajara le solicitó a que realice el servicio comunitario.

“En la medida en que más tiempo pase, el Fofo tiene más riesgo, más vale que lo arregle pronto, eso es todo lo que estamos pidiendo, yo ni lo quiero conocer ni de cerca, lo único que quiero es que él mande un mensaje de un castigo ejemplar para que esto no vuelva a suceder”, explicó el edil tapatío.