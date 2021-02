Fox Channel desaparece e inicia transmisiones Star Channel

febrero 20, 2021

Ciudad de México. Este 22 de febrero, Disney desaparece de forma definitiva a Fox Channel para darle paso a Star Channel. Esta decisión tiene como objetivo darle un nuevo giro a la marca, renovando su imagen, y expandiendo su contenido en Latinoamérica.

“Para nosotros, Star es la evolución de Fox, y al serlo, va a ser mucho más grande de lo que ya era, con más contenido, más producciones originales, más estrenos y de la más alta calidad, como caracteriza a The Walt Disney Company”, aseguró Gonzalo Fiure,Presidente de Entretenimiento General de The Walt Disney Company Latin America.

Star Channel conservará los éxitos de Fox Channel

Si bien, la desaparición de Fox Channel y la llegada de Star Channel trae consigo una renovada imagen empresarial, Disney se comprometió a “mantener el mismo contenido del canal a todo el público de América Latina”.

Además, el público no tendrá que hacer ningún cambio en la programación, ya que la empresa se encargará de hacer el cambio, casi imperceptible, al consumidor, así lo explico Fiure.

“Los canales de entretenimiento Fox van a pasar a llamarse Star, pero van a seguir ofreciendo el mejor contenido que tenemos hoy […] El consumidor no va a tener que hacer nada, están con la misma programación, el mismo esquema, en el mismo lugar que están hoy en cada uno de los operadores de cable.”

¿Tiene esto que ver con la llegada de Star Plus a México?

Sí y no. Por un lado este cambio de nombre responde a que todas las marcas de Disney estén finalmente homogeneizadas en todo el mundo. Pero por otro lado estos canales no desaparezcan y sigan ofreciendo al público de sistemas de cable la misma oferta que siempre, es decir con títulos no solo de Fox, sino de otros estudios como Universal o Paramount.

¿Qué va a pasar con la app y el sitio FoxPlay?

A inicios del 2021, la aplicación para smartphones y smart tv de Fox Play dejó de funcionar. Esta app permitía ver los canales a los que se estaban suscritos de forma streaming, y también acceder a diversos títulos de películas y series para ver on demand.Sin embargo, el sitio para navegadores y computadoras de escritorio sigue estando activo: FoxPlay.com