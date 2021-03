Fox se apunta para participar en podcast de Luisito Comunica

marzo 23, 2021

Redacción/Oro Noticias. El expresidente Vicente Fox Quezada está “encantado” de participar en el podcast del youtuber poblano Luisito Comunica, pues hasta dijo que ya hay que poner fecha al encuentro.

El anunció trajo consigo miles de críticas a favor y en contra, pues muchos usuarios de Twitter aprovecharon para burlarse del expresidente de México, al calificarlo como un “traidor”.

No obstante, otros usuarios señalaron que Fox no tiene la necesidad de hacer una entrevista con Luisito, pues consideraron que no será (para nada) una entrevista inteligente.

Cabe recordar que en días pasados Luisito Comunica entrevistó a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien le dio detalles de cómo se vive frene a la presidencia salvadoreña.

Hasta el momento se desconoce si ya hubo una respuesta del youtuber para dar pie a la propuesta de Fox, para entrevistarlo en su canal de YouTube “Entre cortinas”.