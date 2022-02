Fracción parlamentaria del PRI dispuesta a integrar nuevamente comisión especial de desaparecidos

febrero 13, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de que se diera a conocer que la fracción de Morena en el Congreso del Estado determinara no integrar la comisión especial para dar seguimiento al fenómeno de los desaparecidos en Veracruz, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín recordó que la atención a este problema fue una de las banderas de las autoridades estatales y federales.

Y aunque se dijo que sería la Comisión de Gobernación la que atendería e tema de atención y seguimiento de las personas desaparecidas en Veracruz, el legislador priista se pronunció por conformarla nuevamente.

“Es un tema, en cualquier momento se puede llegar a crear nuevamente la comisión, me parece que eso es un acuerdo de la junta de coordinación política que se somete al pleno y se discute y aprueba. Por mi parte estaría de acuerdo en reactivar esta comisión que tenga por objeto el respaldo y ayuda de las familias de víctimas que desafortunadamente está desaparecida”.

Señaló que hay una legislación aplicable para el tema de desaparición, así como una responsabilidad institucional, además de que fue bandera de este gobierno del local y federal de darle respuesta pronto a quienes exigían justicia.

“Hasta el día de hoy no han tenido justicia, no han tenido respuesta, como tampoco han tenido respuesta las miles de madres que les fue retirado el programa Prospera, como lo hicieron con las guarderías y otras cosas que no están funcionando”.

Señaló que quienes integran el grupo legislativo del PRI está en la posición de integrar este tipo de comisiones.

Hay que recordar que diputados como Antonio Luna Rosales confirmó que el grupo especial se creó como una necesidad de la sociedad y que a pesar de su desapreció no se olvidará el tema.