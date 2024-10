Francia descarta a Mbappé para Liga de Naciones tras lesión

octubre 3, 2024

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no entró en la lista de los “Bleus” para los partidos de la Liga de Naciones contra Israel el 10 de octubre y Belgica el 14 de octubre, tras una lesión en el muslo. El atacante del Real Madrid ha sido reemplazado por el jugador del Chelsea, Christopher Nkunku.

Aunque Mbappé ingresó en el segundo tiempo de la derrota 1-0 que el Real Madrid sufrió de visita a Lille en la Liga de Campeones, el miércoles, el seleccionador francés, Didier Deschamps, decidió prescindir de sus servicios tras consultar con el capitán. “Hablé con Kylian. Tiene un problema que no es grave, no estoy aquí para correr riesgos, y es por eso que Kylian no está en la lista”, dijo.

Deschamps mencionó también que Mbappé, autor de 48 goles con Francia, no fue el mismo de siempre en la previa fecha internacional, sin marcar ante Bélgica e Italia. Lleva cinco partidos consecutivos sin anotar para Les Bleus.

“En lo mental no estaba del todo bien”, dijo Didier Deschamps. “Pero no tengo la más mínima duda sobre su compromiso”.

Otro que quedó fuera de la lista fue el veterano mediocampista N’Golo Kanté, debido a una leve dolencia del aductor.

Por primera en 10 años, Deschamps no convocó a Antoine Griezmann luego que el atacante del Atlético de Madrid anunció su retiro de la selección. Griezmann marcó 44 goles y sus 30 asistencias en 137 encuentros le tienen como el líder histórico de Les Bleus.