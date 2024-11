Francis Ford Coppola recibirá el premio AFI a la trayectoria

octubre 31, 2024

Francis Ford Coppola recibirá el 50mo Premio AFI a la trayectoria, anunció el martes el American Film Institute.

De acuerdo con la agencia AP, Coppola, que recientemente estrenó su epopeya “Megalopolis”, que lleva mucho tiempo en desarrollo, recibirá el premio en una gala de homenaje en el Teatro Dolby de Los Ángeles el 26 de abril. El cineasta de 85 años será el 50º ganador del premio, que se entregó por primera vez a John Ford en 1973.

“Francis Ford Coppola es un artista incomparable, que ha creado obras fundamentales en el canon del cine estadounidense y también ha inspirado a generaciones de cineastas que ahora encarnan su arte y su espíritu independiente”, dijo la productora Kathleen Kennedy, presidenta del consejo directivo del AFI.

Coppola estrenó Megalópolis, una epopeya romana ambientada en la Nueva York actual, en septiembre. La película, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, recibió críticas mixtas de los críticos y fracasó entre el público . Sin embargo, Coppola ha mantenido que se sintió obligado a hacer Megalópolis como artista, no como empresario. Él mismo financió la película.

“Todo el mundo está muy preocupado por el dinero. Yo digo: denme menos dinero y más amigos”, dijo Coppola a The Associated Press en una entrevista anterior . “Los amigos son valiosos. El dinero es muy frágil. En Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, uno podía tener un millón de marcos y no podría comprar una barra de pan”.

El año pasado, la homenajeada del AFI fue Nicole Kidman . Otros galardonados recientes son John Williams, Mel Brooks, Denzel Washington y Julie Andrews.