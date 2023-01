Francisco Labastida analiza renunciar al PRI, acusa a ‘Alito’ Moreno de poner en riesgo al partido

enero 25, 2023

El excandidato presidencial del PRI durante las elecciones del 2000, Francisco Labastida, arremetió contra el dirigente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y lo catalogó de “imprescindible” por no ser confiable, no tener principios ni palabra. Además, anunció que analiza renunciar al PRI.

“Prácticamente sí, estamos buscando Cuauhtémoc Cárdenas y yo y un grupo de 20 amigos en hacer un proyecto de país que le diga algo a la gente y que diga quiénes son los mejores hombres, las mejores mujeres” para las elecciones de 2024, reveló en entrevista con René Delgado para El Financiero.

“(El PRI) tiene una buena militancia, pero tiene una pésima diligencia, por decir lo menos. Yo creo que ‘Alito’ es impresentable, no es confiable, no tiene principios ni palabra”, dijo. Con ello, Labastida advirtió que el PRI está en riesgo de una “crisis terminal”.

El también exgobernador de Sinalo, afirmó que al intentar extender su mandato al frente del partido, Alejandro Moreno se apropió de facultades del Consejo Político Nacional y “las absorbió”, lo convirtió en un acto autoritario, además de antidemocrático en lugar de ser una función democrática de los candidatos que van a representar al partido.

“¿Por qué hizo tal concentración de funciones? (…) es muy difícil pensar que se puede hacer algo con el partido en tanto él (‘Alito’) esté al frente, y yo creo que él quiere estar al frente para seleccionar a las gentes, a los candidatos que le puedan servir para sus fines políticos, que es simplemente no acabar en la cárcel. Es un acto de supervivencia personal. Su objetivo no se relaciona con el partido, se relaciona con mantener su libertad y que no acabe en la cárcel”, declaró.

Sobre la alianza Va por México, Labastida opinó que el PAN “se equivocó” con el sol azteca: “El PRD creo que ha tenido una postura, un intento, un cuanto más razonable, pero mi impresión de Marko, por sus declaraciones y por sus hechos, es una gente que no le entiende muy bien a esto, y está privilegiando sus intereses personales y de grupo, antes que los intereses del partido, del propio PAN”.