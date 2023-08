Francisco, médico tradicional que no deja morir los conocimientos de sus ancestros

agosto 12, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver. Francisco Namigtle es curandero y médico tradicional lo que considera un don de Dios y originario de la sierra de Zongolica en la zona de las Altas Montañas.

Aunque hay mucha gente que confía en los remedios naturales, también lamenta que en su comunidad los jóvenes ya no desean ser médicos tradicionales y que el interés se esté perdiendo.

Asegura que al ser «sobador y huesero», cura los malestares como antes se hacía “con puro masajito y viendo donde están mal los huesitos para acomodar. Con un trapo y un palo apretamos el cuerpo”.

Aprendió de su bisabuelita Francisca quien murió a los 110 años, por lo que desde muy niño conoció esa forma de curar.

“Ella se lo dejó a mi abuelita Matilde, pero un dato importante es que ellas lo hacían en su comunidad pero no se daban a conocer así como yo, ellas eran nada más en la comunidad y las personas que las conocían iban a casa de ellas entonces hay una descendencia, esto es un don por parte de Dios en el que podemos ayudar a otras personas”.

Su madre también aplicó esos saberes, pero solo con sus hijos a quienes les cerraba la cadera, les curaba del empacho o les recogía es estómago. Fue él quien empezó a compartir y aplicar sus conocimientos en otras comunidades y dándose a conocer.

“Todo esto yo lo fui experimentando desde los 10 u 11 años y a los 15 o 17 años lo empecé a ejercer solito, empecé a ir a las comunidades. A mí me ha gustado ir más allá, es bonito conocer y yo me empecé a dar a conocer en las comunidades y les he platicado y me fueron conociendo, luego a mi abuela, a mi mamá, y yo soy la generación en hombre que actualmente está trabajando”.

Ahora, dijo, en las Altas Montañas se elaboran talleres y campañas para que la población conozca el trabajo de los médicos tradicionales y no se pierdan.

Francisco es uno de los médicos que llegaron a Xalapa a ofrecer consultas en los bajos de Palacio de Gobierno hasta este domingo 13 de agosto y asegura que ha sido todo un éxito pues en un día llega a dar hasta 15 consultas con un costo de 150 pesos.