Frida Sofía contra Alejandra Guzmán, la batalla continúa

abril 29, 2020

Después de que esta semana TVNotas diera a conocer que el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha llevado a la primera a recaer en drogas, como hongos alucinógenos, que le compró un departamento y que le daba una mensualidad, la joven arremetió contra su mamá confirmando los excesos de la cantante y diciendo que ella no recibe nada, pero insinuando que tal vez ese dinero se lo quedan los managers de la Guzmán, a lo que esta no se quedó callada y le respondió a su hija, defendiendo a sus trabajadores y diciendo qué es lo que le ha pagado a su retoño.

Al respecto, en su Instagram, Frida Sofía dijo «ahorita se está diciendo lo de los hongos, yo no he estado con mi mamá hace mucho tiempo, (pero) sí se mete de todo, siempre ha sido así, y no la juzgo, porque dentro de sus adicciones no es ella. Esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes, que tengo Seguro, pero esta gente me lo canceló hace 2 años, esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, yo creo, porque si no está enterada o si piensa que a mí me está llegando un dinero está muy equivocada, yo no he recibido ningún centavo desde que tenía 23 años», aseguró.

Y se fue en contra de los managers de la cantante, «está bajo el control de estas dos ratas, Guillermo Carbajal y Cinthia Velarde, los cuales se han encargado de hacerme a mi la vida, son un asco de persona, la tienen mal, eso del dinero se lo han de clavar ellos, yo ni siquiera he ido a recolectar el dinero que me pertenece porque no quiero lidiar con esta gente y con Alejandra, a lo mejor mi mamá no sabe ni la mitad de lo que está pasando, mi mamá intoxicada yo creo ni se acuerda, pero las personas que le ponen ahí la droga, el alcohol».

En tanto, Alejandra Gumán por medio de un comunicado desmintió estas declaraciones de su hija y dio la cara por sus managers: «Sobre Cynthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario».

Y sobre el apoyo que le da a su hija, señaló que da más de lo que asegura Frida Sofía: «pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo departamento, así como el carro en el que se mueve».