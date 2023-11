Frida Sofía responde ante la polémica declaración de su abuelo Enrique Guzmán

Redacción Xalapa.- La famosa cantante, Frida Sofía Guzmán Pinal, hija de Alejandra Guzmán respondió negativamente ante la declaración que dio su abuelo, Enrique Guzmán en una conferencia de prensa donde mencionaba un abuso a una menor.

Frida Sofía estuvo inmersa en una fuerte polémica en 2021 por denunciar abusos de parte de su abuelo, donde su madre los permitía, debido a que su entorno familiar estaba normalizado las actitudes de Enrique Guzmán.

Mediante una conferencia de prensa a medios de comunicación donde se invitó al público a realizar preguntas al artista, una joven le preguntó «¿Cómo se siente después de los señalamientos en su contra respecto a su nieta? Ante ello contestó el artista «No tengo conocimiento de alguna fotografía, me gustaría mucho a mi edad tener relaciones sexuales con una niña chiquita, me encanta».

Sin embargo, su nieta en sus historias de Instagram respondió negativamente compartiendo los momentos más polémicos de dicha entrevista a acompañado de stickers personalizados donde mostraba molestia.

.¿Cuál, tiene usted conocimiento de ese asunto, la conoces?

Yo no, y me gustaría mucho.

Por qué a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta.

Irreal que el conductor diga que es una falta de respeto, cuando se está declarando públicamente pedófilo #EnriqueGuzmán pic.twitter.com/d0TFvWXQbR

— Paola Arsof (@PArsof) November 15, 2023