Fue un engaño la incautación de bienes de Javier N en gobierno yunista, asegura CGJ

abril 5, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. La incautación de bienes durante la administración yunista, adquiridos por Javier “N”, fue un engaño “tremendo”, a tal grado que todavía se tienen que andar peleando judicialmente, aseveró el jefe del Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac García Jiménez.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la solicitud de enajenación que hizo ante el Congreso de Veracruz para el rancho Las Mesas, ubicado en el Estado de México, en beneficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En ese sentido, explicó que el rancho de Las Mesas ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, irá a la Sedena, pues lo dejaron jurídicamente mal y aseguró que fue falso que quedó como propiedad del Gobierno del Estado, toda vez que hay un tercero, del que se deben cuidar sus derechos.

Durante dos años, dijo, se buscó la forma de que se quedara en manos del Gobierno de Veracruz, pero no la hubo, por lo que se negó a hacer simulaciones.

“En estos días ha quedado muy evidente que fue un engaño, fue un arreglo, te lo expropio y te lo pago, pero déjame decir que yo lo recupere y ya el gobierno que viene agarre la bolita, a ver qué hace. Ya pasó a nuestras manos la propiedad de Tlacotalpan, hubo que asistir a los juzgados, pelearlo, llegar a un acuerdo final de pago, y en este de la SEDENA hay un tercero”.

Lo mismo, ocurre en la propiedad ubicada en Tlacotalpan, la cual pasó a manos del Gobierno de Veracruz no por recuperación, si no por una expropiación, es decir, su administración tuvo que pagar a la mujer que acreditó la propiedad y con quien se tuvo que llegar a un acuerdo. “Fue una mentira tremenda, que ganas de engañar, todavía no podemos sacar uno de los jets que recuperaron, porque está detenido, está en ese juicio. Hay dos, uno de ellos no lo podemos usar, ¿cuál recuperación? Y así, todos, incluyendo este predio que va a la SEDENA”.