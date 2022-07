“Fue un fracaso” visita de AMLO a Biden: Indira Rosales

julio 13, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- La senadora panista Indira Rosales San Román californiano como un “rotundo fracaso” la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el de Estados Unidos, Joe Biden este martes, al señalar que no se obtenido acuerdos que favorezcan a México.

Rosales señaló que era momento para que AMLO pusiera sobre la mesa temas como la crisis migratoria y el tráfico de armas, pero de ellos no se habló.

“No se habló de los temas medulares, no se comentó nada sobre el tráfico de armas que existe en la frontera, no se puso sobre la mesa la crisis del crimen organizado que opera en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, que no se hayan puesto sobre la mesa la crisis con el crimen organizado que opera en la zona fronteriza y que se haya hablado por encima sobre el tema de migración, lo unido que llevó el presidente fueron acuerdos que no le sirven”, dijo.

La legisladora, señaló que al mandatario le faltó entablar una reunión directa con los mexicanos inmigrantes que viven en aquel país y que tienen mucho que aportar para que el gobierno de México asuma una postura ante el tema migratorio.