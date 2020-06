Fuerte crisis en el transporte de taxis

junio 19, 2020

Daniela García Guerrero/Córdoba. Mas del 70% de las unidades de taxi en esta ciudad están paradas.

Desde el mes de marzo se ha venido desplomando la demanda de servicios en este sector por lo cual se está ocasionando un colapso económico.

“Los trabajadores del volante en la modalidad de taxis enfrentamos una de las peores crisis de la histora, desde que inició el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, la demanda de nuestros servicios disminuyó hasta el 70%”.

Jesus Rivera García, Dirigente de a Organizaciones Taxistas en la ciudad mencionó que al no haber movilidad por ende no hay demanda del transporte público, mencionó que en algunos casos, después de varias horas de circular, los operadores solo obtienen lo del combustible y no hay ganancias, por lo cual hay unidades que no circulan.

El dirigente taxista indicó que el gobierno del estado aterrizó un apoyo de mil pesos para choferes del taxis, sin embargo no llegó a todos por irregularidades en el padrón, no obstante mencionó que seguirán como gremio solicitando la ayuda de la autoridades para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19.

Rivera García, refirió que cuando menos el 70 por ciento del gremio taxista ha sacado de circulación su vehículo, porque no hay ganancias, el chofer apenas y saca unos 50 o 100 pesos, mientras que la unidad sufre desgastes, requiere de mantenimiento mensual y no se están generando ingresos que reditúen para seguir en servicio.