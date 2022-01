Funcionarios no deberían aplicar para programas de la federación: Manuel Huerta

enero 15, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. Al asegurar que un homónimo de Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social, cobra la pensión de 65 y más, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que no sería moral ni ético que un funcionario estatal aplique para un programa de la federación.

En la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández se le cuestionó sobre la duplicidad en nombres que aparecían en la nómina de Sedesol y que repetían como beneficiarios de los programas federales, incluido él, a lo que confirmó que tiene derecho.

En la lista de los beneficiarios aparecía alguien con el nombre de Guillermo Fernández Sánchez, quien tiene 67 años, al respecto el delegado aseguró que la nota en la que se denunció el hecho fue un “exceso”.

“No tenemos identificado ningún servidor de esos niveles, no sé si alguien que, si pudiera ser legal, que no sea trabajador legal del gobierno federal, tendría derecho, pero no ellos”.

Sin embargo, el propio titular de la Sedesol afirmó que él puede cobrar la pensión, al ser un derecho ciudadano para todas las personas adultas mayores, contenido en la constitución, “estoy en esa relación, y pensándolo de manera general todos tenemos derecho a recibir una pensión”.

Incluso, no descartó cobrar el apoyo para poder becar a un joven o alguien que tenga alguna necesidad.

Al respecto, el delegado comento: “Creo que él está equivocado, en el gobierno federal no es moral ni ético que aplicara a los programas, no se puede, y tengo muchas constancias y evidencias de que no actuamos de esa manera”, argumentó.