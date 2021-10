Fundadores de Morena se van contra dirigentes y funcionarios de Gobierno

octubre 9, 2021

Regina Montes. Xalapa. Jacinto Ortigosa, quien dijo ser fundador de Morena y de la vieja izquierda, afirmó que los militantes de Morena siguen sin ser tomados en cuenta por el partido.

Incluso acusó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el delegado de la Secretaría del Bienestar y a secretaria de Energía, Rocío Nahle, tienen las manos metidas en ese instituto político en Veracruz.

Denunció que, en las pasadas elecciones, se impuso a candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales y federales y no hubo encuestas.

“Se maneja que hubo hasta dinero de por medio por las candidaturas y metieron a gente del PRI, del PAN, del Verde y gente que realmente no tiene principios de izquierda; hubo imposición, esa es la molestia de muchos de nosotros que no fuimos tomados en cuenta y no por el hecho de que no nos hayan dado un cargo de elección popular, vamos a dejar de luchar, vamos a seguir dentro del partido y vamos a dar la lucha, vamos a tratar de que el partido se democratice, haya honestidad, limpieza, institucionalidad dentro del partido porque no la hay”.

Señala que no están en contra de Esteban Ramírez Zepeta quien es delegado con funciones de presidente, pero acusó que no está haciendo bien las cosas porque solo convoca a personas afines a ellos, y el resto de la militancia se hace a un lado y es ignorada.

“No sabemos qué le están haciendo a los recursos si es que les están dando prerrogativas qué les están haciendo, no hay rendición de cuentas, nunca han dicho en qué se gastan las prerrogativas del partido, sabemos que el gobernador tiene las manos metidas y el delegado de Bienestar y Rocío Nahle tiene las manos metidas dentro del partido, y me atrevo a decir que utilizan los recursos del erario público para pagarle a la gente que haga trabajo partidista y ellos sean los próximos candidatos, no hay piso parejo, no permiten que los militantes participemos, siguen haciendo lo mismo que hacen los partidos como el PRI, PAN y el PRD, están reproduciendo las mismas prácticas”.

Este sábado, quienes se dijeron fundadores y militantes de Morena exigieron que se realicen las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz además de pronunciarse en contra de las imposiciones y simulación dentro del partido.