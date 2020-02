Gabinete de Cuitláhuac no recibe a los alcaldes panistas

febrero 8, 2020

Isabel Ortega/Xalapa.- El alcalde de Tierra Blanca, Patricio Aguirre Solis, acusó que funcionarios del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez no lo atienden, explicó que a un año de estar en la administración pública sólo conoce a Eric Patrocinio, Secretario de Gobierno.



El Presidente Municipal, de extracción panista, se quejó que ha hecho varias solicites por escrito de todo tipo de apoyo a los secretarios de despacho, pero no le han dado respuestas.



Explicó que el año pasado no recibió una sola obra para su municipio, ha solicitado apoyo para escuelas, para impulsar el deporte y la cultura, y no logro respuesta.



«Se ha complicado. El único que nos ha atendido es el Secretario de Gobierno y el Gobernador; no nos han dado la cara y no nos han invitado a ninguna reunión de trabajo, antes nos convocaban».



Explicó que la demanda más sentida para la población es mejorar las carreteras, pero el titular de la Secretaría de Infraestructura, Elio Hernández, no lo recibe.