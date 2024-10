Gala Montes habría pedido casa gratis de 3 pisos a arquitecto

octubre 12, 2024

Redacción/Xalapa. Gala Montes fue exhibida por un arquitecto en redes sociales, pues publicó un video del supuesto trato de la actriz mexicana para tener una casa gratis.

Diego de León, más conocido como Juve 3D, difundió un supuesto mail, donde Gala le pedía hacer una casa por colaboración. La actriz le contó que tenía un terreno de su papá de dimensiones de 5 x 8 metros, por lo que quería construir tres pisos: un local en planta baja, sala cocina y comedor en la segunda planta, así como recámara y baño en el tercer nivel.

«Tengo el screenshot para que vean que todo es real», dijo el arquitecto. Además, la criticó por decir que padecía depresión y ansiedad para obtener la casa gratis.

Diego leyó el supuesto correo de Gala, el cual contiene todas las peticiones detalladas sobre como debía quedar la casa de sus sueños.

«Desde hace unos años he estado lidiando con depresión y ansiedad, lo cual me ha llevado atravesar momentos muy difíciles. El entorno en el que vivo no contribuye a mi bienestar, la idea de tener algo propio ha sido una fuente de ansiedad, pero también de esperanza», dice la primera parte del correo.

«Aunque he hecho un presupuesto inicial, en este momento no tengo los recursos necesarios para costear todos los gastos. Quizás no pueda pagarte de inmediato, pero estoy abierta a la posibilidad de compensarte de alguna u otra forma. Este proyecto significa mucho para ti», continúa.

«No, mija, así no funcionan las cosas. Me dan risa ese tipo de personas, que tratan de sacar ventaja de problemáticas, que son reales tratar de justificar su descaro. Estás hablando desde la ignorancia, me da mucho coraje las personas que tratan de ocupar un problema clínico para sacar ventaja», dijo el arquitecto.

Ante tal polémica Gala Montes no ha expresado ninguna declaración, por lo que las palabras de Diego de León se mantienen como una especulación.