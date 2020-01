Galilea Montijo habla de su supuesta salida de Televisa

México/Debate. Una fotografía compartida en redes sociales donde salen Galilea Montijo, Carlos Loret de Mola y Luis García, desataron los rumores de que la también actriz tapatía dejaría Televisa para unirse a las filas de TV Azteca, como han hecho últimamente muchos de sus amigos y compañeros de la televisora. Ante todo lo que se ha dicho al respecto, la conductora del Programa Hoy niega que se vaya de la empresa.

En un encuentro con la prensa de espectáculos, Galilea Montijo dio a conocer que iniciará un proyecto digital en Estados Unidos junto a Carlos Loret de Mola, Luis García y Víctor Trujillo. «Es una plataforma digital, porque la gente empezó a especular si me iba de Televisa, no, para nada, mientras Televisa, que es mi casa y a la cual estoy muy agradecida por tantas cosas que me ha dado, ellos me digan que yo sigo ahí, yo voy a seguir ahí».

Sobre su nuevo proyecto resaltó que es algo que la tiene muy emocionada porque no va a parar de viajar, «todo lo que yo voy a hacer es exclusivamente en Estados Unidos; aunque no reveló de qué se va a tratar, dejó claro que este espacio está destinado para la comunidad latina en aquel país, «Brozo también se integra, entonces es como una plataforma que no tiene nada que ver con la televisión, sino es ir y estar cerca de todos los latinos ahí en Estados Unidos».

En julio de 2019 Galilea Montijo comentó que como todo en la vida hay ciclos que deben cerrarse, señalando que le molesta mucho más la idea de caer en la monotonía, mencionando que le gustaría irse pronto del Programa Hoy.

«Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes».

Nuevos proyectos en el horizonte con este par de genios: @GalileaMontijo y @CarlosLoret carajo!!! pic.twitter.com/0Ow1rpGeHc — Luis García P (@GarciaPosti) December 13, 2019