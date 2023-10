Galilea Montijo negó supuestos pagos por parte de Arturo Beltrán Leyva

septiembre 30, 2023

Redacción Xalapa.- La conductora y actriz, Galilea Montijo, quien recientemente fue vinculada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, declaró que las acusaciones en su contra son falsas. Asimismo, dio su opinión del libro donde se hace mención que tuvo una relación cercana con el narco.

En la publicación ‘Las señoras del narco’, de la periodista Anabel Hernández, se puede ver un listado de mujeres que habrían estado ligadas al crimen organizado, además de actores y políticos.

Durante un encuentro con medios, en respuesta a la pregunta de qué pensaba sobre dichas declaraciones, dejó en claro que no tenía intensión de ahondar en el tema.

«Mira te lo juro que ya me da risa, me encanta que inventaron otro chisme nuevo mijo, mira, lo único que les puedo decir para no entrar en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo esto, que se de más chisme, al cual ni voy a entrar, ni voy a jugar».

Aseguró que se ha hecho de sus bienes gracias a su trabajo, el cual ha desempeñado desde hace 30 años, lo que ha permitido que tanto su familia como ella tengan una vida digna «sin lujos».

«Solamente les quiero decir que soy una mujer que ha trabajado durante 30 años, y lo escribí el otro día en mis historias, lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí se la he podido dar a través de mi trabajo, para algunos he hecho demasiado para algunos poco, depende cómo lo quiera ver y ha sido por mi trabajo».

Del mismo modo hizo una invitación a que revisaran su cuenta bancaria, pues según mencionó, no tiene ahorros ya que vive al día, lo cual contradice lo que se dice en el libro de la periodista, donde se afirma que Beltrán Leyva le otorgaba pagos millonarios mensuales.

«El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta, ojalá que tuviera lo que dicen, créeme que no andaría por acá, es una parte delicada, eso sí, pero no quiero entrar en detalles, el día que gusten pueden ver mi cuenta. La verdad es que no tengo cuenta de ahorros porque sí vivo al día, es lo que les quiero decir».

Sobre el tema de su casa aseguró que salió gracias a una hipoteca y no tiene miedo de mostrar pruebas. Declaró que no tiene interés en iniciar un proceso legal en contra de Anabel Hernández, pues quiere estar alejada de los problemas.