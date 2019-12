Gana pantalla en su trabajo y renuncia al siguiente día

México/tvnotas. Un joven se volvió viral en Facebook pues se ganó en la posada de su trabajo una pantalla de 50 pulgadas, lo cual significó una gran emoción para él, pero no para sus compañeros.

Y es que el hombre tan sólo tenía cinco días de haber entrado a trabajar, por lo cual muchas personas no lo consideraron justo porque además el afortunado aseguró que iba a renunciar.

“Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado, y que voy, y me gano la de 50 jajaja, lo que no saben es que no iré el lunes”, escribió el joven.

Hasta el momento el post ha sido compartido más de 68 mil veces y tiene 14 mil comentarios tanto a favor como en contra.