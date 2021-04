Garantiza CGJ respeto a los derechos de jóvenes detenidos en Orizaba

abril 5, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- Tras las manifestaciones y quejas de familiares de cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos y después fueron presentados como detenidos en Orizaba, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que estará vigilante que se lleve a cabo un proceso judicial apegado a derecho y respetando todas sus garantías individuales.

Ahí dio a conocer que derivado de operativos contra bandas delincuenciales (dos) que operan en la zona de Orizaba-Córdoba, muchos de los jóvenes que eran consumidores de droga, se han ido convirtiendo en distribuidores, lo que los pone en un mayor riesgo, sobre todo por la operación de Edgar Yovanny N. Alías “El Caner” presunto operado de plaza del Bucanas en los límites de Puebla y Veracruz, y quien habría sido detenido en abril del 2018.

En el caso de los jóvenes detenidos y que fueron presentados ante un juez por el delito de ultrajes a la autoridad y no por la portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, como se señaló en un principio, dijo desconocer cómo lleva el proceso la Fiscalía General del Estado.

“No hay todavía sentencia, por lo tanto son presuntos responsables de los delitos que se les enmarcaron, no se la Fiscalía cómo lleva el proceso, recordemos que no cualquiera puede tener acceso a la carpeta, eso no es público mientras se lleva el proceso judicial, sin embargo, sus abogados una vez que se lleve cierta etapa del juicio lo harán valer y yo estaré atento”.

El mandatario aclaró que no es juez, pues el juez es el que determina lo que procederá con estos jóvenes.

“Fuera de eso lo que estamos analizando en Orizaba y Córdoba es que hay dos grupos que se están peleando por las plazas, y en otros puntos, porque no solo tienen negocios de los giros negros, también la extorsión y lamentablemente y la distribución de droga, narcomenudeo se disputan los puntos de venta”.

VAN POR JEFES DE PLAZA

El mandatario llamó a los jóvenes a no engancharse en temas de droga, pues advirtió que los carteles se quedaron sin distribuidores por el embate de las autoridades y ahora están buscando que los consumidores hagan esa parte del negocio.

Dijo que las bandas delincuenciales de la zona centro han coptado a sus consumidores para la distribución y eso ha derivado en venganzas entre grupos delictivos por la disputa de puntos de venta.

En ese sentido, aseguró que uno de los generadores de violencia es alías el “Caner” quien ha llevado a cabo estas prácticas y es uno de los que están siendo perseguidos por la autoridad, aseguró, y por ello es que van sobre los cabecillas.

García Jiménez dijo que hasta el momento se han detenido 32 jefes de plaza detenidos tras los operativos que han llevado a cabo.