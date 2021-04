Garantiza Secretaría de Salud eficacia de vacunas antiCovid

abril 22, 2021

Yhadira Paredes. Xalapa. La subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades en Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Flores hizo un llamado a la población adulta mayor de 60 años y trabajadores del magisterio a acudirse a vacunar y confiar en la eficacia en la protección de las vacunas contra Covid-19.

Si bien la funcionaria de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) reconoció que puede haber dudas sobre los efectos secundarios del biológico, reacciones alérgicas o problemas de salud o saber si es segura y qué reacciones ha habido, todas ellas preocupaciones válidas y normales.

“La mayoría de las personas que contraen Covid-19 también desarrollan protección, pero nadie sabe cuánto dura esta inmunidad y si el virus puede desarrollar síntomas graves o muerte, el virus se puede propagar a otras personas, por lo que recibir la vacuna es una manera de protegerse y proteger a los demás”.

La seguridad de las vacunas contra Covid-19 son monitoreadas por expertos para garantizarla, pero como todas las vacunas es común tener algunos efectos secundarios leves como dolor en el brazo, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor localizado en donde se aplicó la inyección, que son señal de que el biológico está actuando.

“No tienen de que preocuparse, por lo que si usted no acude todavía a aplicarse la dosis correspondiente, lo invitamos a que acuda a las sedes activas a recibir la vacuna, con esto no solo ayudan a mitigar el contagio, si no que también protegen a la población vulnerable”, dijo.