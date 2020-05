Gareth Bale reconoció que le gustaría jugar en la MLS

mayo 1, 2020

España/Récord. Al igual que otros jugadores, Gareth Bale mostró su deseo de poder jugar en la Major League Soccer, pues considera que es una liga que está creciendo.

«¿La MLS? Es una liga que esta subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría, comentó el delantero del Real Madrid en el podcast ‘The Hat-Trick’.

Asimismo, el galés de 30 años de edad resaltó que le gusta mucho pasar sus descansos en California, estado en donde se encuentran los equipos San Jose Earthquakes, LAFC y Los Angeles Galaxy. «Me encanta ir a Los Angeles de vacaciones y juego mucho al golf cuando estoy ahí», mencionó.

Por otro lado, Bale habló de la que considera la parte más obscura del futbol. «La parte mental del deporte nadie la había considerado durante años. Si mencionabas el estado emocional decían que eras débil. En la última década se habla mas abiertamente sobre ello, está mejor visto. La gente esta animando a los jugadores a compartir estos sentimientos», dijo.

«Vas a tener días malos como es natural, pero mientras sepas que has dado lo máximo de ti, aunque no haya sido el mejor resultado, no tienes que echarte la culpa por ello», agregó.