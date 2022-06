junio 7, 2022

El domingo pasado al medio día, estuve de visita en la Estancia Garnica, visité el restaurante, donde se come muy bien y abundante, comida como la del hotel Xalapa y a precios bastante razonables, además si eres derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado, hasta descuento te hacen, por ahí estaba doña Daniela Griego Cevallos, la directora del IPE, a quien tuve oportunidad de saludar, me comentó que la rehabilitación se llevó cabo en partes, le entregaron primero el edificio, donde se empezaron de inmediato los trabajos de renovación y mantenimiento, después le fueron entregando el resto del terreno, en donde se llevaron a cabo obras también de infraestructura, todo esto les llevó un año, cuando hay disposición, hay resultados ¡Caray!.

En el edificio principal hay áreas de lectura, sala de televisión, biblioteca, áreas de talleres, un gimnasio muy completo, una biblioteca, enfermería, 3 habitaciones equipadas, sala de cine, salones para talleres y un jardín enorme, donde se esta construyendo un circuito para caminar o para correr, un asador en donde se servirán carnes y un huerto que pretende proveer de alimentos frescos, al restaurante.

Me llamó mucho la atención, que la Cosa de Bolsa Value del señor Carlos Bremer, quien por cierto vino a la inauguración; donó el equipamiento del gimnasio, eso habla super bien de doña Daniela, su capacidad de gestión es encomiable; la verdad que siempre que un funcionario tiene capacidad de gestión se abre puertas y eso no cualquiera, que bueno que la comadre tenga visión amplia y no se cierre a explorar nuevos modos de gestión gubernamental, una funcionaria muy completa la directora del IPE.



Con la mala noticia, de que el pasado fin de semana, hackearon los servidores de la Secretaría de Salud de Veracruz, pero con la buena noticia de que ayer, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró que en todo el ataque no se vulneró la información, ya que según el primer mandatario veracruzano, los hackers igual que los delincuentes, en Veracruz se toparon con pared ¡Ande usté!.

Ayer el gobernador García Jiménez, ya encarrerado también dijo que la derrama económica del Salsa Fest, dejó una derrama económica diez veces superior a la esperada, o sea que don Iván Martínez Olvera, hizo muy bien su trabajo, ¡Hay que celebrarlo! Ya Veracruz merece que regresen al estado, los eventos de primer nivel, que siempre le han caracterizado.

También ayer, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, ofreció en el recinto legislativo, un desayuno con motivo de la conmemoración del día de la Libertad de Expresión, ahí el presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que son los tiempos de respaldar y reconocer la labor de los periodistas.

En medio de esa hoguera de vanidades, en que se ha convertido la 4T, se agradece que el diputado de Hueyapan, siga siendo el mismo que llegó, sencillo, dicharachero, sin pretensiones de aparentar algo que no es y con los mismos tenis Panam, no que otros, como ya empezaron a usar zapato italiano , se sienten Lord Inglés y ¡No mis chavos! Todavía traen la marca del huarache de suela de llanta… ya se olvidaron de su origen y ahí es donde el político se pierde y llega la ambición.

Así las cosas mis chulos, hoy habrá celebración del día de la libertad de expresión con tamalitos en la Delegación del Bienestar con Manuel Huerta y su staff, habrá que ver qué nos cuenta, nos leemos mañana.

