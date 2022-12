Gas natural del Noroeste opera en Veracruz desde hace 8 años, afirma Canacintra

diciembre 16, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.– La empresa gas natural del Noroeste tiene una presencia de más de ocho años en la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo-Alvarado, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), José Antonio Campana Pérez, por lo que consideró que las críticas y su oposición a su operación en algunas zonas se debe al desconocimiento e incluso a un intento de politizar su expansión.

Explicó que el servicio de la compañía de gas natural representaría una alternativa para los consumidores de la zona metropolitana, ya que este gas en comparación con el LP resulta un 30 por ciento más barato, por lo que es factible su comercialización, opinó que su uso es más seguro, pues no se utilizan cilindros que presentan niveles de oxidación, puesto que este se oferta a través de ductos.

El presidente de la CANACINTRA, José Antonio Campana Pérez, agregó que dicha empresa poco a poco se ha expandido, pues abastece del energético a compañías de Ciudad Industrial Bruno Pagliai, así como desarrollos inmobiliarios cercanos a este punto y en la Riviera Veracruzana.

“Cada quien tendrá la opción de poder tener un mejor servicio (…) para todos hay permisos estatales, federales, municipales (…) todos los permisos los tienen, no tendría por qué salir la empresa a mostrarlos si ya se los mostró a los municipios (…) está inconforme porque ha habido personas que se han metido a hablar de que puede explotar, por desconocimiento porque hace falta leer, hace falta criterio para poder hablar sobre el tema, no representa un riesgo, deberían investigar más sobre el tema, porque de forma natural se encuentra este gas, emana y no viene comprimido, a diferencia de otros tipos de gas este gas no viene comprimido”.

Pidió a la población a que se informe respecto a esta clase de gas y no se alarme, pues consideró que se trata de un servicio más seguro.