Gasto en redes sociales de partidos políticos sí se fiscalizará: INE

febrero 19, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. Las redes sociales sí están reguladas en materia de propaganda política, pues el dinero que los candidatos inviertan en la contratación de espacios para difundir mensajes se fiscalizará en tiempo y forma, afirmó Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE)

En su participación en el curso de Cobertura Electoral Dirigido a Medios de Comunicación del INE, el funcionario explicó que incluso las páginas de internet, que corresponde a medios impresos, radio y televisión son considerados una extensión y deberán acatar las reglas que prohíben la difusión de propaganda o la venta de espacios publicitarios a candidatos.

“Si ustedes como medios de comunicación o prensa en las páginas o redes sociales se publica o difunde información, esa información está sujeta a los mismos límites de la difusión del medio tradicional”.

Afirmó que los partidos saben que el dinero que gasten en la pauta de redes sociales se van a considerar gastos ordinarios, de precampaña o campaña, y se debe ajustar a los parámetros de la ley: no pueden llamar al voto antes de tiempo, no pueden emitir mensajes de violencia o calumnia, y no pueden hacer uso de imágenes de menores de edad.

En el caso de la mañanera, dijo, se prohíbe la transmisión “integra” de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, los medios de difusión podrán transmitir fragmentos de las presentaciones del Ejecutivo.

“No hay una regla o receta de cocina de cuántos minutos, lo que hay es la obligación que se realice el ejercicio de manera auténtica, y se puedan retomar extractos, pero a la difusión íntegra no se puede”.

La campaña federal, para la elección de 20 diputados federales de Veracruz, inicia el próximo 04 de abril.